Wirtschaft in Krefeld : Deutsche Bahn bestellt neue Züge für eine Milliarde Euro aus Krefeld

Siemens Mobility produziert im Werk Uerdingen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Aufschwung für das Siemens-Zugwerk in Krefeld-Uerdingen an der Duisburger Straße hält an: Der Konzern hat den nächsten Großauftrag für seine Sparte Siemens Mobility an Land gezogen.

Die Deutsche Bahn hat für rund eine Milliarde Euro 30 neue ICE 3 bei Siemens Mobility mit Zugwerk in Uerdingen bestellt. Hinzu kommt eine Option auf 60 weitere Züge. Das gaben die Deutsche Bahn und Siemens am Mittwoch bekannt.

Lange Zeit kam die Bahn der wachsenden Nachfrage im Fernverkehr mit ihren Kapazitäten nicht hinterher. Seit einigen Monaten rüstet der Konzern auf, doch in der Corona-Krise bleiben nun die Kunden aus. Bahnchef Lutz ist zuversichtlich, dass sich das bald wieder ändert. Trotz der sinkenden Fahrgastzahlen in Zeiten der Covid-19-Pandemie baut die Deutsche Bahn ihre Fernverkehrsflotte weiter aus.

Für besagte Milliarde Euro hat sie 30 neue ICE-3-Züge beim Münchner Technologiekonzern Siemens bestellt. Ende 2022 sollen die ersten Fahrzeuge unterwegs sein - zunächst auf der Köln-Rhein/Main-Strecke vom Rheinland aus nach München, wie beide Unternehmen am Mittwoch in Berlin mitteilten. Zudem sichert sich die Bahn eine Option auf 60 weitere Züge, um flexibel auf die Entwicklung der weiteren Nachfrage in den kommenden Jahren reagieren zu können.

Zwar handelt es sich bei den nun bestellten Fahrzeugen um die ältere ICE-3-Baureihe, die auf der Velaro-Plattform von Siemens läuft und schon viele Jahre in Deutschland unterwegs ist. Sie schafft aber auf den geplanten Einsatzstrecken Spitzengeschwindigkeiten von 320 Kilometern pro Stunde und ist damit deutlich schneller als der neue ICE 4. Zudem wird es einige Neuerungen geben: Zum einen werden sämtliche Züge mit Fahrradstellplätzen ausgestattet sein, was bislang wiederum nur beim ICE 4 der Fall ist.

Zum anderen kommen erstmals frequenzdurchlässige Scheiben zum Einsatz, die den Mobilfunkempfang im Zug verbessern sollen und die Weiterleitung von Mobilfunk-Signalen über sogenannte Repeater überflüssig machen. „Mit dem neuen ICE setzen wir auf eine bewährte Fahrzeugplattform“, sagte Bahnchef Richard Lutz bei der Präsentation. „Das macht es möglich, diesen Kauf in absolutem Rekordtempo abzuwickeln.“