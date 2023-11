Kreativ in Krefeld Patchwork-Decken für ukrainische Kinder

Die „#PieceforPeace“-Blöcke, wie die Stoffquadrate genannt werden, erhielt Quilt-Künstlerin Claudia Pfeil nach einem entsprechenden Aufruf in den Sozialen Medien. Das war im Februar 2022. Seitdem erreichte die Krefelderin eine wahre Flut von farbenfrohen 20 mal 20 Zentimeter großen Stoffstücken. Über 28.850 Patchwork-Blöcke werden seitdem in ihrem Atelier in der ehemaligen „Im Brahm“ Brotfabrik zu Decken verarbeitet. Immer 20 Blöcke ergeben eine Kinderdecke in einer Größe von 1,10 mal 1,30 Meter. Alle Handarbeiten sind hauptsächlich in den Farben der ukrainischen Flagge gehalten, haben aber sehr verschiedene Motive. Friedenssymbole finden sich häufig, aber auch Blumen, Tiere oder grafische Elemente. Zu Herzen gehen auch die geschriebenen Zeilen, die die Block-Sendungen begleiteten. In ihnen sind all die Emotionen und Sympathien der vielen beteiligten Näherinnen und Näher zu spüren, die weltweit durch ihre Arbeit ihre Anteilnahme an dem Schicksal ukrainischer Kinder zum Ausdruck brachten und ihnen im wahrsten Sinne ein Stück Hoffnung schenkten.