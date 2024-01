Serie Kleine Geschichte Krefelds (18) Der Wiederaufbau nach der Katastrophe

Krefeld · Als im März 1945 die Amerikaner Krefeld befreiten, lag die Stadt weitgehend in Trümmern. Hunger, Hamsterfahrten und Wohnungsnot prägten die Nachkriegsjahre. Erst in den 1950ern brachen „goldene Zeiten“ an.

14.01.2024 , 12:51 Uhr

Das Leben hat wieder Normalität: Aufnahme der Hochstraße aus dem Jahr 1964. Foto: Stadtarchiv

Von Johannes Theodor Rütten