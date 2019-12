Städtebau Krefeld : „Der Westwall ist ein schlafender Riese“

Marcus Beyer war zuletzt Technischer Beigeordneter in Kempen. Der gebürtige Krefelder hat bereits von 2009 bis 2013 als Sachgebiets- und Abteilungsleiter bei der Stadtverwaltung Krefeld gearbeitet. Foto: Fabian Kamp/Fabian kamp

Krefeld Wir sprachen mit Krefelds neuem Planungsdezernenten Marcus Beyer über sein Krefeld-Bild und Pläne für die Stadt. Der Stadtrat hatte Beyer im Juli einstimmig zum Nachfolger von Martin Linne gewählt.

Sie kommen aus einer Stadt, der etwas Bemerkenswertes gelungen ist: Sie hat seit Mitte der 60er Jahre einen Masterplan für das Zentrum über Jahrzehnte umgesetzt und bis Mitte der 90er Jahre aus einem verfallenden Quartier ein Schmuckstück gemacht. Was muss passieren, dass so etwas glückt?

Beyer Ich glaube, dass nicht alle Kempener dieses These so unterschreiben würde. Ich glaube, dass der Kempener sehr einverstanden ist mit der Entwicklung des Zentrums. Mit der Entwicklung des Innenrings, von kleinteiligen Parkplätzen, mit dem Hochhalten der Denkmäler, generell: mit der Entwicklung der guten Stube der Stadt. Es gibt aber Entwicklungen der Neubebauung der 60er und 70er Jahre, die sehr umstritten sind.

Marcus Beyer ist 45 Jahre alt, Diplom-Ingenieur und Krefelder. Zuletzt war er Technischer Beigeordneter in Kempen. Davor hatte er von 2013 bis März 2018 als Fachbereichsleiter „Immobilien und Stadtentwicklung“ bei der Stadt Tönisvorst gearbeitet. In der Krefelder Verwaltung ist er kein Unbekannter: Von 2009 bis 2013 war er hier Sachgebietsleiter „Straßenplanung und Zuschusswesen“ und stellvertretender Abteilungsleiter „Straßenplanung und -management, Ingenieur- und Wasserbau“.

Für den Ortskern aber hatte Kempener einen Plan, der tatsächlich über Jahrzehnte durchgehalten wurde. Das vermisst man in Krefeld.

Beyer Für Krefeld streben wir Ähnliches an. Wir haben zwei Büros mit einer kulturhistorischen Analyse beauftragt. Die ersten Ergebnisse liegen vor, die im nächsten Jahr öffentlichkeitswirksam werden sollen. Die Bürgerschaft soll durch Workshops eingebunden werden.

Beyer Es gab vor allem im 19. bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhundert eine sehr stringente Stadtplanung. Das lässt seit den 50er Jahren nach. Es ist keine klare Planung mehr erkennbar. Es gibt eher wichtigste Einzelprojekte wie die Mediothek und das Behnischhaus. Bei Eingriffen in die historische Struktur wird sofort leidenschaftlich debattiert, etwa als es darum gibt, die Friedrichstraße für den Bau von P& C zu verschmälern und damit die historische Sichtachse zu verändern. Auch dabei ging es um eine Einzelmaßnahme; ein roter Faden ist nicht erkennbar. Die kulturhistorische Analyse soll detailliert die Sieldungsstrukturen Krefelds aufzeigen. Das wird auch die Diskussion Nachsicht ziehen, wo wir vielleicht zu alten Strukturen zurückkehren müssen.