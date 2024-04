In Krefeld erfunden Weltschlagzeugertag - heute wird getrommelt

Öffentliche Feiern am Weltschlagzeugertag gibt es schon seit Jahren in Afrika. In diesem Jahr ist das Highlight eine Vorführung in der National Universities Commission NUC Hall in Abuja (2,7 Millionen Einwohnern), der Hauptstadt Nigerias (mit über 213 Millionen Einwohnern). „Unter demselben Motto und in freundschaftlicher Abstimmung“, ergänzt Schages. Als besonderer Ehrengast werde Senatorin Oluremi Tinbu CON, die First Lady von Nigeria, der Veranstaltung beiwohnen.