Frühlingsfest geht bis Sonntag : Hülser Kirmes: Trödler kurzfristig ausgeladen

Mara (2 Jahre) und Mia (6 Jahre) haben Spaß auf dem Kinderkarussell auf der Hülser Frühjahrskirmes. Bis Sonntag können Groß und Klein sich in Hüls amüsieren. Foto: Fabian Kamp

Krefeld-Hüls Die kurzfristige Absage des Trödelmarktes in Hüls irritiert Besucher und Organisatoren. Die Stadt hatte bis zuletzt versucht, die Absage zu verhindern. Trotzdem lief das neu gestaltete Fest hervorragend an.

Der geplante Trödelmarkt zum Hülser Frühlingsfest ist ausgefallen. Diese Entwicklung überraschte nicht nur Besucher, sondern vor allem die Verantwortlichen. „Ich muss sagen: Ich weiß nicht, warum der Markt nicht stattgefunden hat. Es ist wohl gestern Abend kurzfristig entschieden worden, und die Aussteller wurden per Mail informiert. Uns hat aber niemand etwas Näheres gesagt“, erklärte Donnerstag ein irritierter Frank Minhorst, der für den Werbering Hüls das Frühlingsfest organisiert.

Etwas Licht ins Dunkel bringt der Hülser Bezirksvorsteher Hans Butzen. „Der Trödelmarkt wurde von Herrn Höfges, dem verantwortlichen Organisator, selbst abgesagt. Es gab Punkte im Sicherheitskonzept, die er nicht erfüllt hatte. Die Stadt hatte ihm hier nach besten Kräften zur Seite gestanden und alles versucht, den Trödelmarkt zu retten. Doch am Ende entschied er sich zur Absage. Über die genauen Gründe weiß ich nicht Bescheid“, sagte er auf Anfrage.

Info Das Programm für das Wochenende Samstag: 14 Uhr öffnet die Kirmes und der Blaulichttag beginnt. Um 15 und 16 Uhr finden Besteigungen des Turmes von St. Cyriakus statt. Sonntag: 11 Uhr Kirmesöffnung, 13 Uhr: Verkaufsstart Blumenmarkt, 13, 14 und 15 Uhr: Kirchturmbesteigung St. Cyriakus, Geschäfte öffnen 14 Uhr: Pokalschießen für Nichtschützen beim historischen Schützenverein, 14.30 Uhr Führung durch die Altstadt mit Besichtigung der Hülser Burg.

Während Minhorst die Absage bedauert („Es hätte sicher noch mehr Leute her gelockt. Auch so ist der Besuch schon sehr gut, aber eine Komponente fehlt natürlich“), sieht Butzen den Sachverhalt differenzierter. „Ich wundere mich etwas, dass tatsächlich viele Menschen sich jetzt bedauernd äußern. In den vergangenen Jahren gab es von vielen Seiten Kritik am Trödelmarkt, der ja auch kein eigentlicher Trödel ist, wie man ihn kennt. Es sind alles professionelle Aussteller, und es gibt nicht die klassische Second-Hand-Ware, wo Privatpersonen Kleidung, Kinderspielzeug und dergleichen verkaufen.“ Ihm ist aber wichtig, zu betonen, dass die Stadt keine Verantwortung trägt. „Wir sind speziell Frau Alexius von der Stadt höchst dankbar. Sie hat es geschafft, wieder viel mehr Schausteller zur Kirmes zu bringen und sich wirklich wunderbar engagiert. Ihr Einsatz gemeinsam mit dem Werbering und den Hülser Vereinen hat ein wunderbares Fest möglich gemacht“, betont der Bezirksvorsteher.

Für Besucher gibt es am Wochenende noch einige Highlights. Am heutigen Samstag stehen allerlei Rettungsdienste im Vordergrund. Auf dem Blaulichttag präsentieren sich das Deutsche Rote Kreuz, die Freiwillige Feuerwehr und die Rettungshundestaffel vor allem jungen Besuchern. Es soll einige Übungen geben, Interessierte, vor allem Kinder, können die Wagen und Materialien von innen und außen in Augenschein nehmen und viel Wissenswertes über die Arbeit der verschiedenen Retter in Erfahrung bringen.

„Wir finden es toll, dass sich die verschiedenen Organisationen hier bei uns präsentieren. Das ist eine wunderbare Sache und sicher etwas nicht Alltägliches. Sie werden von ihrer Arbeit erzählen und hier sicherlich einen ganz besonderen, neuen Impuls setzen“, erklärte Minhorst. Außerdem fügte er hinzu: „Wir danken aber auch ganz explizit den verschiedenen Hülser Vereinen, die alle sofort bereit waren, sich zu beteiligen. Das macht einen Ort wie Hüls irgendwie aus und uns natürlich stolz.“