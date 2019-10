Neue Moschee in Krefeld : Spatenstich für Bau der neuen Moschee

Krefeld Rund 500 Besucher trotzten kühler Witterung und wiederholten Regenschauern und kamen zum Spatenstich der neuen Moschee. Diese solle in Zukunft allen Krefeldern offen stehen und nicht nur religiöse Aufgaben erfüllen.

Rund 500 Besucher sind am Donnerstagnachmittag trotz ungemütlichen Wetters gekommen, um dem ersten Spatenstich für den neuen Moscheebau an der Kreuzung Gladbacher Straße und Ring beizuwohnen. Mit dabei waren Vertreter verschiedener islamischer Organisationen, die Integratrionsbeauftragte der Stadt Krefeld, Tagrid Yousef und Vertreter der Politik und der Kirchen. Auch die neue Superintendentin des Evangelischen Kirchenkreises Krefeld-Viersen, Barbara Schwahn, sprach ein Grußwort.

Mehrere Redner verwiesen auch auf den Tag der Deutschen Einheit. „Dieser Tag, der auch Tag der offenen Moschee ist, ist ein wichtiger Tag auch für uns Muslime in Deutschland. Wir wollen raus aus den Hinterhöfen und zeigen, dass es auch unsere Heimat ist. Anfangs hatten wir keine Räume, um zu beten, darum haben unsere Eltern und Großeltern angemietet, was sie bekommen konnten. Diese sind aber heute nicht mehr zeitgemäß. Die Moschee an der Saumstraße ist sicher eine davon. Darum freuen wir uns sehr auf die neue Moschee, die ein Symbol für Liebe, Toleranz und Respekt für alle Menschen sein soll“, sagte die zweite Vorsitzende des Moscheevereins und Ratsfrau in Krefeld, Halide Özkurt.

In dieselbe Kerbe schlug auch die Integrationsbeauftragte der Stadt, Tagrid Yousef: „Die Moscheen wollen aus den Hinterhöfen, die Menschen wollen wahrgenommen und wertgeschätzt werden, denn der Islam gehört zu Krefeld ebenso wie zu Deutschland.“ In der neuen Moschee werde auch in deutscher Sprache gepredigt, sagte sie und lud alle Krefelder ein, die Einladung der Moschee, Ort der Begegnung zu sein, anzunehmen. Grünen-Ratsherr Thorsten Hansen betonte, dass kein städtisches Geld in den Bau der Moschee fließe, wie teils in den sozialen Medien behauptet.