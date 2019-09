Seidenraupen Cross Krefeld : Crosslauf für den guten Zweck führt über drei „Berge“ im Stadtgebiet

Krefeld Zum siebten Mal startet am Sonntag, 6. Oktober, der Seidenraupen Cross. Ambitionierte Athleten und Freizeitläufer sind dabei. Soziale Projekte werden unterstützt.

Vier Erhebungen, mancher Nicht-Krefelder belächelt die Bezeichnung „Berg“, hat Krefeld. Drei davon, der Hülser, der Inrather und der Kapuzinerberg sind Teil der Laufstrecke beim Seidenraupen-Cross, der am 6. Oktober bereits zum siebten Mal stattfindet. „Wir haben wie in den Vorjahren zwei Laufstrecken: Eine über sechs Kilometer und eine über 16 Kilometer. Letztere geht über alle drei genannten Berge. Nur der Egelsberg ist nicht dabei. Dafür bräuchten wir eine Marathon-Distanz“, sagt Initiator und Mit-Organisator Manuel Kölker lachend.

Die Strecke des Seidenraupen-Cross bleibt seit Jahren unverändert. Nun wurden auch dauerhafte Schilder aufgehängt, um Freizeitläufern auch außerhalb der Veranstaltung die Chance zu geben, die Strecke zu laufen. Für den offiziellen Lauf am 6. Oktober endet die Anmeldefrist zunächst am 2. Oktober. Nachmeldungen am Wettkampftag sind aber möglich. Die Teilnahme kostet 5 Euro beim Kinderlauf und 14 Euro für reguläre Teilnehmer. Weitere Infos auf www.seidenraupen.org

Ob dieses Training allerdings zu einer Siegchance reicht ist in vielen Fällen fraglich, denn einige sehr ambitionierte Athleten sind am Start. Bei den Frauen beispielsweise ist die amtierende Juniorenweltmeisterin im Cross-Triathlon, Anna-Pauline Saßerath, über sechs Kilometer am Start. Und sie ist nicht einmal die alleinige Favoritin. „In den vergangenen Jahren musste sie sich regelmäßig Esther Jacobitz beugen, die ihrerseits deutsche Vizemeisterin im Crosslauf im Team ist.

Eine Teamwertung wird auch dieses Mal wieder dabei sein. Zu den Favoriten zählt neben Vorjahressieger TuS Oedt auch das Team „Frühstück mit Michele“. Dabei ist Michele ein Autoreifen, den die Teammitglieder im Training abwechselnd tragen. Das werden sie auch beim Wettkampf so halten. „Das sind schon sehr starke Läufer, bei denen ich auch manchmal dabei bin. Ohne den Reifen wären sie sehr deutlich favorisiert. So wird es wohl ein enges Rennen“, glaubt Kölker.

Die Erlöse des Rennens fließen zwei karitativen Projekten zu: Einer Kinderwippe im Hülser Ortskern und einem Baumpflanzprojekt im Rahmen des landesweiten Projekts „Einheitsbuddeln“. Hier werden am Kullspfad in Traar auf einer Brachfläche Bäume gepflanzt. Eine Besonderheit in diesem Jahr sind auch die Holzraupen, die die Tierarztpraxis Nicole Parulewski gespendet hat und die von zwei Grundschulen bemalt wurden. Diese gehen als Preise an die Sieger der Altersgruppen.