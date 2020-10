Kunst in Krefeld : Bei Conrad Sevens wird Natur zur Seelenlandschaft

Krefeld Die Galerie Heidefeld widmet dem Künstler zum 80. Geburtstag eine Jubiläumsausstellung. Am Sonntag, 25. Oktober, wird sie eröffnet. Erstmals ist auch ein neuer großformatiger Zyklus zu sehen.

In der Passage Ostwall 64-66 sind ab Sonntag unter dem Titel „Zeitlose Faszination“ in fünf Schau-Räumen die typischen Sevens-Landschaften zu sehen, aber auch eine neue Werkgruppe. Darin geht Seven den Weg der Abstraktion und Reduktion konsequent weiter, bis alles Gegenständliche völlig aufgelöst ist und nur die Farben ihre Kraft entfalten. Heidefeld kündigt an: „Erstmals überhaupt sind diese großformatigen „Bild-Ensembles“ öffentlich zu sehen. Bilder aus Bildern - facettenreiche Arrangements von individuellen expressiven Einzelbildern zu einem Gesamt-Opus.“

Conrad Sevens ist 1940 in Düsseldorf geboren und hat zunächst dort an der Kunstakademie studiert als Meisterschüler von Professor Ferdinand Macketanz, später an der Académie des Beaux Arts in Paris. Nach dem Kunststudium hat es ihn zuerst auf die Bühne gezogen. Doch ein Spaziergang im Nebel hat 1978 alles verändert. Da, so die Legende, war er von der vom Dunst eingedeckten Landschaft so fasziniert, dass er das Erlebte sofort malen musste. So sind die ersten Nebelbilder entstanden. Sevens hat seinen Theatervertrag aufgegeben und sich aus. Die Ausstellung wird bis 21. November zu sehen sein.