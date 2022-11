„Pater noster“ in der Krefelder Liebfrauenkirche : Bewegendes Friedenskonzert des Schönhausen-Chores

Krefeld Musik für den Frieden: Der Schonhausen-Chor hatte ein bewegendes Konzertprogramm zusammengestellt. Warum der Chor ausgerechnet mit einem Werk für die Karwoche glänzte.

Auf besondere Weise begrüßte Gabriele Schulten das Publikum in der gut besetzten Liebfrauenkirche. Die langjährige erste Vorsitzende des Schönhausen-Chors tat es in ukrainischer Sprache, um „ein kleines Zeichen zu setzen“. Der Schönhausen-Chor hatte mit einer weiteren Geste Geflüchtete aus der Ukraine eingeladen, sein Konzert unter dem Motto „Pater noster – dona pacem“ (Vater unser – gib uns Frieden) kostenlos zu besuchen.

Einen neuen Aktiven in der Krefelder Kirchenmusik kann Schulten in ihrer Einführung vorstellen: Es ist Niklas Piel an der Orgel. Seit dem 1. August ist er in der Nachfolge von Andreas Cavelius nun der Regionalkantor in der Region Krefeld und Kirchenmusiker in der Pfarrei Papst Johannes XXIII. Der junge Musiker beginnt das Konzert mit dem Praeludium h-Moll (BWV 544) von Johann Sebastian Bach.