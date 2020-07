Sommertour mit dem E-Bulli : So war die Woche mit den „RheinStories“ in Krefeld

Marie Ludwig (l.) und Maren Könemann sind mit dem E-Bulli „Rheiner“ auf Tour. Die beiden Journalistinnen übernachten im Dachzelt. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die beiden RP-Journalistinnen Maren Könemann und Marie Ludwig haben im Rahmen ihrer achtwöchigen Sommertour „RheinStories“ eine Woche lang in Krefeld Station gemacht und erzählen von ihren Erlebnissen in der Samt- und Seidenstadt. Mit einem Elektro-Bus touren sie dabei die Region am Rhein.

„Rheiner“ ist wählerisch, was das Strom tanken anbelangt. Das macht die sommerliche „RheinStories-Tour“ mit ihm zu einem kleinen Abenteuer. Der Elektro-Bus ist treuer Gefährte der beiden RP-Journalistinnen Marie Ludwig und Maren Könemann. Sie touren mit dem Bulli acht Wochen lang durch die Region und berichten in einem innovativen journalistischen Format über die Social Media-Kanäle der Rheinischen Post von ihren Erlebnissen und Begegnungen.

„In Krefeld hat Rheiner vier Ladestellen nicht gewollt“, berichten die beiden lachend. „Wir waren schon ein bisschen verzweifelt, aber an der fünften hat es dann geklappt. Der Rheiner mag anscheinenend am liebsten Ökostrom.“ Auch diese lustigen Erlebnisse gehören zur RheinStories-Tour der beiden Journalistinnen. Doch das eigentliche Ziel ist es, lokale Geschichten einmal anders zu erzählen. Nicht über die gedruckte oder digitale Zeitung sondern als Instagram-Story. Denn das Medium hat in den vergangenen Jahren eine rasante Entwicklung hingelegt: Nutzten zunächst hauptsächlich Influencer und Hobby-Instagrammer die vielfältigen Möglichkeiten der Story-Funktion gibt es seit einiger Zeit auch journalistische Kanäle, die hunderttausende Follower haben.

Im Elektro-Bulli geht es durch die Region. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Die Geschichten, die die beiden RP-Journalistinnen jeden Tag erleben, werden mitgefilmt. Das Material wird im Anschluss an die Termine für die Social Media Kanäle aufbereitet und geschnitten. Und das passiert nicht am Schreibtisch, sondern bei Wind und Wetter unter dem Vorzelt am RheinStories-Bus. Übernachtet wird übrigens in einem Dachzelt auf dem treuen Rheiner.

Eine Woche lang haben Ludwig und Könemann jetzt in Krefeld Station gemacht und mit Rheiner am Steveshof in Hüls kampiert. Einen ersten Eindruck von der Stadt bekamen die beiden Journalistinnen im Rahmen einer Ballonfahrt. Früh am Morgen ging es mit Gasballon-Europameister Volker Kuinke vom Flugplatz Egelsberg aus los zur Fahrt in den Sonnenaufgang und über Krefeld. „Wir waren einfach nur verzaubert und ergriffen von der Schönheit dieser Region“, erzählen die beiden.

Eine weitere Station in Krefeld, die auf der „Muss man gesehen haben“- Liste stand, war das Restaurant Piazza Sorrento: „Denn welche Stadt hat schon einen Pizzabäcker-Europameister vorzuweisen?“ Selbstverständlich haben die Journalistinnen die von Massimiliano Grande kreierte Siegerpizza „Amici“ probiert.

Um die bekannte Instagrammerin Jana Huhn ging es am dritten Tag des Krefeld-Besuchs. Die 28-Jährige aus Hüls schreibt auf ihrem Profil für mehr als 100.000 Frauen (wir berichteten). Sie wird auch im RP-Podcast zu hören sein, der ab Sonntag abrufbar ist. „Jana schreibt auf ihrem Account über Persönlichkeitsentwicklung und den Weg zu einer positiven Lebenseinstellung und lässte ihre Leser an ihrer emotionalen Reise des Lebens teilnehmen“, erzählt Maren Könemann. „Für die RheinStories durften wir sie in ihrer Krefelder Wohnung besuchen.“

Klar, dass auch eine Tour über den gastgebenden Steveshof in Hüls nicht fehlen darf. „Wir sind mit raus zu den Hühnern gefahren und haben Eier gesucht, das hat viel Spaß gemacht.“ In der Instagram-Story geht es aber auch um die Bio-Galloway-Rinder von Finn und Stephie Bönninger.