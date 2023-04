Wirtschaft in Krefeld Der Rheinhafen Krefeld schlägt weniger Güter um als im Vorjahr

Die Menge der auf dem Rhein transportierten Güter ist im vergangenen Jahr in Nordrhein-Westfalen deutlich zurückgegangen: von 84,747 Millionen auf 77,086 Millionen Tonnen. Das ist ein Minus von neun Prozent im Vergleich zum Jahr 2021. Dieser Trend gilt für die Binnenschifffahrt in Deutschland generell. Sie beförderte 6,4 Prozent weniger Güter als im Vorjahr. Das habe auch am Niedrigwasser im Dürremonat August gelegen, berichtete das Magazin Binnenschifffahrt Online. Weitaus schwerer aber wiege der Verlust traditioneller Gütermengen.