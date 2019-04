Pottbäckermarkt : Die Pottbäcker kommen

Krefeld 110 Aussteller aus acht Ländern bieten beim Pottbäckermarkt ihre handgefertigten Töpferwaren an. Der traditionsreiche Markt auf dem Dionysiusplatz findet gleichzeitig mit „Art of Eden“, verkaufsoffenem Sonntag und „Märkte für Genießer“ statt.

Bereits zum 28. Mal wird am 4. und 5. Mai der Dionysiusplatz zur Keramikmeile. 110 Aussteller aus Deutschland und dem zumeist benachbarten Ausland bieten ihre handgefertigten Töpferwaren an. „Jedes einzelne Stück, das dort angeboten wird, ist ein Unikat. Es gibt keine in Fabriken angefertigte Massenware“, sagt Verena Schäfer vom Stadtmarketing. Sie organisiert die Veranstaltung bereits zum 15. Mal. Allerdings zeichnet sie letztmals verantwortlich, denn sie blickt dem Ruhestand entgegen.

Mit dabei sind auch Krefelder Töpferkünstler. So wie Dörte Scherbartt, die beim Pottbäckermarkt im vergangenen Jahr mit dem Niederrheinischen Keramikpreis ausgezeichnet wurde. In ihrem Atelier in der alten Brotfabrik an der Ritterstraße stellt sie Schmuck, Gefäße und Deko her. Wie lange sie an einem Stück arbeitet, kann sie nicht genau bestimmen. „Dafür nehme ich die Teile zu oft in die Hand. Es sind dutzende Arbeitsschritte. Dazu kommt die Zeit für die Erstellung der Formen und so weiter“, erzählt sie. Ein Preis von 20 Euro für ein handgefertigtes Stück sei aber keineswegs der Weg zum Reichtum. „Ich kenne keinen Keramiker, der mit der Arbeit zu großem Wohlstand gekommen wäre. Viele Kollegen haben die Preise sogar erhöht, um im Schnitt zumindest auf Mindestlohnniveau zu kommen“, sagt sie.