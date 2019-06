Konzerte in Krefeld : Dvoraks Geisterbraut in Sand gemalt

Sandmalerin Anne Löpers setzte die Musik von Dvoraks „Geisterbraut“ in poetische Biler um. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Das städtische Chorkonzert verzauberte das Publikum diesmal besonders: Antonin Dvoraks schaurige Kantate wurde durch Anne Löpers Sandmalereien zu einem faszinierenden Erlebnis. Auch Chor, Sinfoniker und Solisten überzeugten.

Ein großer Tisch mit einer von unten beleuchteten, sandbestreuten Glasplatte stand beim 2. Städtischen Chorkonzert im gut besuchten Seidenweberhaus vor den rechten Stuhlreihen im Parkett. Die Glasmalerin Anne Löper nahm am Tisch Platz, und ihre in Windeseile und doch mit ruhiger Hand aus Sand geformten Bilder konnte das Publikum während des Konzertes auf einer großen Leinwand, die über den Köpfen der Chorsänger angebracht war, bewundern. In jeder Phase der glücklicherweise pausenlosen, etwa 85-minütigen Veranstaltung stellte die Künstlerin – meist nur angedeutet, aber bestens nachvollziehbar – die Geschichte des Tschechen Karel Jaromir Erben eindrücklich darzustellen. Sie erzählt von einer jungen Frau, deren sehnsüchtig erwarteter Bräutigam endlich nach drei Jahren zurückkehrt. Er bittet die Widerstrebende, ihm ins Brautgemach zu folgen. Die beiden hasten auf unheimlichen Pfaden durch nächtliche Sümpfe, begleitet von heulenden Hunden und Käuzchenrufen.

Die Frau muss ihren Rosenkranz, ihr Kreuz, ihr Gebetbuch und schließlich die von ihr gesponnenen Brauthemden wegwerfen. Erst am Friedhofstor erkennt sie, dass ihr Bräutigam in Wahrheit tot und die Erscheinung nur ein Gespenst ist. Sie flüchtet sich ins Leichenhaus und übersteht betend die Belagerung durch Dämonen. Bei Tagesanbruch endet der Spuk, und die Geisterbraut ist dank ihres festen Glaubens gerettet.

info Die Sandmalerin Anne Löpers Anne Löpers wuchs in der Oberlausitz auf. Sie absolvierte ein Studium der Illustration und Grafik an der Akademie der Bildenden Künste Leipzig (im Fach Illustration). Als Sandmalerin tritt sie in vielen Live-Kooperationen mit Musikern, Sprechern und Tänzern auf. Sie wirkt in szenischen Projekten im Bühnenbild an Theatern und „sandet“ – neben ihren Soloproduktionen – auch für Film und Fernsehen.

Antonin Dvorak, der 1884, anlässlich seiner ersten Englandreise, das Publikum dort vor allem mit seinen Chorwerken begeisterte, erhielt vom Birmingham Triennial Music Festival den Auftrag für ein großes Oratorium. Er entschied sich für den Balladenstoff Karel Erbens und vollendete das Werk bereits im November 1884. Bei der englischen Erstaufführung in Birmingham wirkten 500 Sänger und ein 150-köpfiges Orchester mit.

Generalmusikdirektor Mihkel Kütson, der sehr genau und mit großem Einsatz leitete, gab sich bei der Krefelder Aufführung mit einer weit kleineren, aber qualitativ hochwertigen Besetzung zufrieden. Der von Chordirektor Michael Preiser bestens vorbereitete und motiviert agierende Niederrheinische Konzertchor bot rund 50 Sängerinnen und Sänger auf. Die mit reicher dynamischer Vielfalt, Flexibilität und ausgesuchter Klangkultur aufwarteten Niederrheinischen Sinfoniker waren in mittelgroßer Besetzung zur Stelle.

Zu einer Offenbarung geriet die Deutung der Geisterbraut selbst durch die bereits als „Königin der Nacht“ in der Zauberflöten-Produktion gefeierten Judith Spießer. Waren die immer lyrischen Höhenflüge in der Mozart-Oper schon aller Ehren wert, so überraschte die Sopranistin in der anspruchsvollen Dvorak-Partie zusätzlich mit einer reichen Farbskala und einer zu Herzen gehenden Wiedergabe. Bei ihrem innigen Gebet – einfühlsam begleitet vom Englischhorn (Detlef Groß) – wagte man kaum zu atmen.