Vom Krefelder Stadtrat gewählt : Der neue Chef der Volkshochschule heißt Thomas Freiberger

Krefeld VHS-Leiterin Dr. Inge Röhnelt verabschiedet sich in den Ruhestand. Ihr Nachfolger wird im Dezember die Leitungsposition übernehmen.

Stadtdirektor Markus Schön, in dessen Geschäftsbereich die Volkshochschule angesiedelt ist, sagt zu der Personalentscheidung: „Dr. Freiberger ist ein Glücksfall für Krefeld: Mit seiner Erfahrung in der Wissenschaft und als aktueller Leiter der Volkshochschule Kamen-Bönen hat er klare Vorstellungen, wie eine Volkshochschule einer Großstadt wie Krefeld fit für die Zukunft gemacht werden kann. Sei es bei Themen wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Bildung für alle oder dem Verständnis einer Volkshochschule als einem Ort der Begegnung, um über aktuelle Themen zu diskutieren, die Krefeld bewegen.“

Die allgemeine Hochschulreife erwarb Freiberger 1995 mit dem Abschluss am Gymnasium in Mechernich. Danach folgte ein Studium der Mittelalterlichen und Neueren Geschichte, der Politischen Wissenschaft und der Philosophie mit dem Abschluss Magister Artium an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn im Jahr 2002. Freiberger erwarb 2017 sein Internationales Zertifikat für Wirtschafts- und Managementkompetenz. Es folgte im Jahr 2018 zielgerichtet auf die kommende Berufstätigkeit die erfolgreiche Teilnahme am Lehrgang „vhs Weiterbildungsmanagement“ beim Deutschen Volkshochschulverband. 2020 nahm er zudem am Pilotprojekt „digi TOP – digitale Transformation von Organisationen in der Praxis“ teil.