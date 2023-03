Jubiläumsfeier im Luftschutzbunker Der Modelleisenbahn-Club Krefeld sucht ein neues Domizil

Zurzeit rollen die Miniaturzüge im alten Luftschutzbunker an der Inrather Straße hinter der Pauluskirche. Der Eigentümer, die Wohnstätte, will den Beton-Riesen jedoch abreißen und Wohnungen bauen, berichtet Domels. Bis zum 30. Juni müsse der MEC den Bunker geräumt haben. Gesucht werden jetzt Räume, die möglichst wieder für viele Jahre zur Verfügung stehen. Die Modellbahnfreunde sind nicht anspruchsvoll, was die künftige Heimstätte angeht. Im Gegenteil. Nach den ersten 30 Jahren im Bunker an der Schwertstraße und nunmehr 30 Jahren an der Inrather Straße üben sie sich in Bescheidenheit. Sie sind frostige Temperaturen gewohnt und nehmen es im Kauf, dass in den Wintermonaten praktisch keine Bastelarbeiten an den Anlagen möglich sind. „Wir suchen eine neue Bleibe, die viel Fläche zu kleinem Preis bietet,“ erläutert der Vorsitzende. Mehr als zwei bis drei Euro pro Quadratmeter Miete kann der Klub nicht aufbringen. Ideal wäre etwa eine stillgelegte Kegelbahn oder Ähnliches, sagt Domels. Natürliches Licht und eine Heizung seien zwar wünschenswert, aber kein Muss im Gegensatz zu Sanitäreinrichtungen.