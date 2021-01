Nachruf auf Krefelder Künstler : Trauer um den Maler Gollner

Krefeld Sein großflächiger Stil erinnerte an die Malerei des Franzosen. Das brachte Eberhard Gollner den charmanten Beinamen „Matisse von Fischeln“ ein. Gollner ist jetzt kurz vor seinem 92. Geburtstag gestorben.

Am 12. Februar 1929 wurde Gollner in Chemnitz geboren. Die Kunst führte ihn nach Krefeld. Denn in Weimar wurde er als Sohn eines Intellektuellen nicht zum Studium zugelassen. Er sollte in den Uranbergbau. Gollner setzte sich in den Westen ab: In Forstwald lebte seine Tante Gretchen Krölls.