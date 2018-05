Krefeld: Der Mann, der mehr als 700 Anzüge für die Beatles machte

Krefeld Besuch aus London im Deutschen Textilmuseum. Gordon Millings, der Schneider der Beatles, ist zu Gast bei einer Fachtagung des Netzwerks Mode Textil in Linn. Er hat eine Menge zu erzählen.

Es war mehr als eine Geschäftsbeziehung, sagt Gordon Millings. Er war nur ein paar Jahre jünger als die Musiker. Sie sind sozusagen gemeinsam groß geworden. Vater Dougie hatte in der Branche den Ruf des Avantgardeschneiders, hatte Tom Jones, Roy Orbison ("ein wirklich feiner Mensch"), Cliff Richards & The Shadows im Auftragsbuch stehen, als der Auftrag kam, den vier Jungs aus Liverpool ein sauberes Outfit zu verpassen.

Die Uniformen der Stewards auf den Ozeanriesen der Queen sollten Vorbild sein. So entstanden die typischen adretten Anzüge, die in den frühen Jahren das Markenzeichen der Pilzköpfe waren - und auf die von der Frisur bis zu den maßgefertigten Chelsea-Boots mit dem Elastaneinsatz alles abgestimmt wurde. Die schmalen schwarzen Samt- und Satin-Revers, die einreihigen Knopfleisten, die schmalen Hosen, die so eng saßen, dass sie nicht einmal Taschen hatten, waren richtungsweisend. Später auch die ausgestellten Manschetten, die glänzenden Perlmuttknöpfe. Bevorzugte Farbtöne waren Blau, Schwarz, Grau: "Bunt wurde es erst, nachdem die Beatles in Indien waren."