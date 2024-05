Deutsch-Niederländisches Lesefestival Der Literarische Sommer startet mit Ilija Trojanow in Krefeld ins Jubiläumsjahr

Da Krefeld zu den drei Gründungsorten zählt – in der ersten Stunde waren Mönchengladbach und Neuss mit dabei – wird die Eröffnungsveranstaltung in der Mediothek stattfinden. Die niederländische Generalkonsulin Hanna Andrea Tijnes und Krefelds Oberbürgermeister Frank Meyer werden das Festival am Donnerstag, 4. Juli, eröffnen. Erstmals wird dann eine Doppellesung stattfinden. Astrid Roemer, geboren 1947 im damaligen Niederländisch Guyana, liest aus „Gebrochen-Weiß“; Ilija Trojanow, geboren 1965 in Bukarest, aus seinem jüngsten Buch „Tausend und ein Morgen“.