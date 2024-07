Literarischer Sommer in Krefeld Politisch und bewegend - dieser Lesesommer hat es in sich

Es war ein ungewohnt politischer, aber ebenfalls literarischer Beginn des Festivals. Und auch Peter Zantingh, der am Donnerstag in der Fabrik Heeder las, hat in seinem Buch „Zwischen uns und morgen“ eine Frage aufgeworfen, die den zahlreichen Zuhörenden unter die Haut ging: Darf man in eine Welt, die von so vielen Krisen, Katastrophen und Prognosen erschüttert wird, ein Kind in die Welt setzen? Vor dem Hintergrund einer Fahrt durch das Ahrtal kurz nach der Überflutung lässt der Niederländer seinen Protagonisten über die private Lebensführung nachdenken.