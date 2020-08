Gastro : Der Kult-Burger aus der „Laube“

Hat unter anderem in der Disney-World in Florida, Patrick’s Seafood im Düsseldorfer Medienhafen oder in der Villa Hügel in Essen gekocht: Alexander Paternoga. Das Foto zeigt seinen Gourmetburger; das Fleisch ist argentinisches Roastbeef. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Koch hat die halbe Welt gesehen und bekocht – jetzt zaubert er in der nur äußerlich unscheinbaren Gaststätte „Zur Laube“

Der erste Eindruck entscheidet, sagt ein altes Sprichwort. Nicht so beim Bistro-Pub Zur Laube in Krefeld-Fischeln. Betritt man nämlich die zum Gartenbauverein Mühlenfeld gehörende Lokalität – und das besonders, wenn man nicht von der Straße sondern aus dem Gelände selbst kommt – bekommt man den Eindruck vermittelt, eine klassische Kantine eines Gartenbauvereins zu betreten. Den erhaltenen Hinweis, hier eine mediterrane Küche mit all ihren Facetten anzutreffen, findet man auch beim Blick auf das Mobiliar und die Gestaltung der Terrasse – immer noch – nicht bestätigt. Das ändert sich erst beim Blick auf die Speisekarte und dem aufmerksamen Service. Für den zeichnet die in Grevenbroich geborene Stefanie Reibel verantwortlich. Ihre Ausbildung zur Restaurantfachfrau absolvierte die 35-jährige im Hotel Residenz im baden-württembergischen Ravensburg, es folgten Stationen unter anderem in der Disney-World in Florida, Patrick’s Seafood im Düsseldorfer Medienhafen oder der Villa Hügel in Essen. Aus der großen weiten Welt sozusagen in die Provinz des Gartenbauvereins – das gilt auch für Alexander Paternoga, der in der Küche steht. Wobei es für den 36-jährigen Koch, der seine Ausbildung im Restaurant Zum Bienenhaus in Rheinberg-Millingen absolvierte, sogar eine Rückkehr in seine Geburtsstadt bedeutet.