Kunst in Krefeld : Stellungsspiele mit Kiefernholz-Objekten

Krefeld Der Künstler Wolfgang Hahn bespielt die Pförtnerloge mit zwei großen Elementen. Die Konfiguration wird er regelmäßig verändern: So soll die simple Form zusammengesetzter Vierecke ihre Wandlungsfähigkeit zeigen.

Das Viereck ist die perfekte Form. Davon ist Wolfgang Hahn überzeugt. „Es ist primitiv, also im wahren Sinne einfach. Man sieht es beim Schachspiel: Diejenigen, die das Spiel erfunden haben, sind weitaus genialer als die, die es gut spielen können.“ Und weil Hahn Bildhauer ist, ist sein Viereck dreidimensional. Wie er mit dieser Form spielt, ist in der Pförtnerloge der Fabrik Heeder zu sehen. Die Vernissage ist am Samstag, 1. Februar, 17 Uhr in der Fabrik Heeder, Virchowstraße 130.

Jede Woche wird Hahn, der in Mönchengladbach lebt und arbeitet, in der Heeder vorbeischauen und seine Objekte bewegen, neu zusammenbauen, andere Optiken ermöglichen. Es sind zwei treppenartige Objekte aus acht Millimeter dickem Sperrholz. Die Maße sind identisch. Deshalb lassen sie sich wie Legosteine oder Puzzleteile zusammenstecken aufeinander bauen oder nebeneinander anordnen. Jede Veränderung der Position verursacht veränderte Wirkungen: Ein Foto-Scheinwerfer strahlt die Objekte an, die jeweils ihre Schatten an die weiße Rückwand des ehemaligen Pförtnerraums der früheren Tapetenfabrik werfen. „Dieser Raum ist wie eine Vitrine. Da muss Beleuchtung eine Rolle spielen“, sagt Hahn.

Hahn hat zunächst an der Pädagogischen Hochschule in Aachen studiert, danach von 1976 bis 1981 bei Harry Kramer an der Kunsthochschule in Kassel. Mit einem Stipendium des DAAD studierte er von 1981 bis 1982 bei Otto Piene am Massachusetts Institute of Technology in Cambridge (USA). Geboren ist er 1953 in Anrath. „Aber ich komme aus einer Krefelder Familie.“ Er erzählt: Der Urgroßvater hat seinerzeit ein Haus an der Marktstraße gekauft und eine Konditorei eröffnet. „Angeblich hat er die Grillage-Torte von Frankreich nach Krefeld geholt. Und der Großvater, sagt Hahn, war Seidenweber bei der Verseidag in Anrath. Der Raum im Entree zum Heedergelände habe ihn schon lange gereizt. „Raumbezogenes Arbeiten, wie wir es von den Häusern Esters und Lange kennen, findet hier in kleinem, feinem Format statt“, betont Michael Rotthoff von der Sparkassen-Kulturstiftung Krefeld, die in diesem Jahr drei Pförtnerlogen-Ausstellungen unterstützt.