Kunst in Krefeld : Der Kreuzweg von Hüls

Kunst in Krefeld

Station II : Jesus wird das Kreuz aufgebürdet. Mit stolperndem Schritt tritt er den Leidensweg an. Foto: Jan Kalff

Krefeld Der Künstler Jan Kalff hat zur Musik von Marcel Dupré den Kreuzweg gezeichnet. Wir zeigen die Stationen im Uhrzeigersinn.

Jesus’ quälendster Gang war mehr als 1000 Schritte weit: von der Burg Antonia, wo vermutlich die Verurteilung stattgefunden hat, bis Golgatha, dem Ort der Kreuzigung. 1500 Jahre später ist ein Ritter namens Heinrich Marschalk von Rauheneck den Leidensweg Jesu, die Via Dolorosa, durch die Altstadt von Jerusalem nachgegangen und hat sie Schritt für Schritt vermessen. Nach seinen Erkenntnissen entstand im Jahr 1503 in Bamberg Deutschlands ältester noch vollständig erhaltener Kreuzweg.

Auch der Krefelder Künstler Jan Kalff hat sich Schritt für Schritt mit dem Leiden auseinandergesetzt, das für ihn das Leiden der Menschheit ist: Verrat, Mutterliebe, Zuwendung und Tod. Seine Graphitzeichnungen waren, wie ausführlich berichtet, in Kombination mit den Orgelklängen von Marcel Duprés „Chemin de la croix“, von Heinz-Peter Kortmann interpretiert, in St. Cyriakus zu hören. Kalff hat den Kreuzweg mit 14 Stationen gezeichnet. 14 Stationen von der Verurteilung bis zur Grablegung sind erst seit dem 17. Jahrhundert etabliert. Bis heute gibt es Kreuzwege mit unterschiedlicher Anzahl an Stationen.