Mehr Sicherheit in Krefeld : KOD weitet „City-Service Krefeld” für Dialog wieder aus

Manuela Pauls und Aliena Berger (mit Stirnband) vom Kommunalen Ordnungsdienst im Gespräch mit einer Passantin. Foto: Stadt Krefeld

Krefeld Der Kommunale Ordnungsdienst ist ab sofort wieder länger in der Innenstadt und auch weiterhin mit der Frühstreife „Obdach“ unterwegs. Das KOD-Team sucht den Dialog mit den Bürgern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) weitet in der Innenstadt den Dialog mit Handel und Bürgern im Team „City-Service Krefeld“ wieder aus und ist weiterhin fortlaufend mit der „Frühstreife Obdach“ in der Innenstadt unterwegs. Somit ist auch nach Auslaufen der Corona-Kontrollen in der Innenstadt weiterhin eine regelmäßige Präsenz des KOD-Teams sichergestellt.

Das als „City-Service-Krefeld“ erkennbare Team im KOD sucht jetzt wieder in regelmäßigen Abständen den direkten Dialog mit den ansässigen Einzelhändlern und Bürgern. „Unser Ziel ist, Hinweise und Anregungen des Handels aufzunehmen, unabhängig von einer aktuellen Problemlage. Es soll ein unkomplizierter Austausch sein, bei dem wir schnell zu guten Lösungen kommen“, erklärt Ordnungsdezernent Ulrich Cyprian. Der „City-Service“ sei nur eines von mehreren Teams im Kommunalen Ordnungsdienst, die sich um Sicherheit und Ordnung kümmern.

Bis Ende März war der KOD noch im Zweischichtsystem in einen Winter- und Sommerdienstplan eingeteilt. Der Wechsel auf den Sommerdienstplan ist turnusgemäß jetzt erfolgt. Aufgrund vielfacher Anforderungen, unter anderem aus der Öffentlichkeit und der Politik, ist allerdings die jahreseinheitliche Ausweitung der Dienstzeiten auf 365 Tage von 7.30 bis 24 Uhr in Vorbereitung. Besondere Veranstaltungen in Krefeld wie der „Krefelder Frühling“ an diesem Samstag werden bis dahin teils über Sonderdienste durch den KOD besetzt, um entsprechende Präsenz zu zeigen.

Die zum KOD gehörende Frühstreife „Obdach“ spricht seit dem vergangenen Jahr Obdachlose an, die vor Geschäftseingängen an den innerstädtischen Einkaufsstraßen kampieren. Ab 4.30 Uhr ist diese Streife im Einsatz und verweist obdachlose Personen unter der Beteiligung der Streetworker des Ortes. Ziel ist vorrangig, die Person einem adäquaten Hilfesystem zuzuführen.

In den vergangenen Monaten war eine der Hauptaufgaben des KOD die Kontrolle zur Einhaltung der NRW-Coronaschutzverordnung und der Maskenpflicht in Krefeld. Mit den jüngsten Lockerungen kann der Ordnungsdienst in Teilen sein reguläres Leistungsspektrum wieder aufnehmen. Auch werden die „Dialogtage“ des KOD wieder eingeführt. Vor Beginn der Coronapandemie hatte der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) die Dialogtage für Gespräche mit Bürgern an stark frequentierten Orten in der Innenstadt und in den Stadtbezirken Krefelds aufgenommen.

Der Kommunale Ordnungsdienst ist das Team für Sicherheit und Ordnung in der Stadtverwaltung Krefeld. Er trägt durch stetige Präsenz, Informationen und die Umsetzung ordnungsbehördlicher Maßnahmen zur öffentlichen Sicherheit und Ordnung bei.

Derzeit verfügt der KOD über 31 Planstellen im Außendienst sowie eine Stelle für die operative Leitung und den Führungsdienst. Ein gültiger Ratsbeschluss sieht eine Aufstockung auf bis zu 50 Stellen vor. Das Aufgabenspektrum ist dabei nach dem Ansatz des Krefelder Konzeptes „Handeln und Helfen“ ganzheitlich angelegt. Die Themen Bettelei, öffentlicher Alkoholkonsum und Obdachlosigkeit stehen unverändert im Fokus.