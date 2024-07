Krefelder Orgelsommer in vier Kirchen Der Kleine Prinz und die Orgel - der Musiksommer wird zauberhaft

Millionen Menschen hat er zu Tränen gerührt mit seinen weisen und gefühlvollen Sätzen über das Leben, die Liebe und die Freundschaft: „Der Kleine Prinz“ ist ein Star. Antoine Saint-Exupérys berühmteste Geschichte ist in fast 260 Sprachen übersetzt und mehr als 135 Millionen Mal weltweit verkauft worden. In Comics und Fernsehserien ist er aufgetaucht und hat sogar auf dem Planeten der Musik Abenteuer bestanden. Höchste Zeit, dass der Kleine Prinz auch die Orgelemporen in Krefeld erobert. Beim 12. Krefelder Orgelsommer ist er mit dabei.