Theater Krefeld Theaterkalender zeigt Szenen aus Sicht eines Zeichners

Der Kalender beinhaltet Zeichnungen aus den Inszenierungen „Frauengold“, „Anatomie – Titus Fall of Rome“, „Der Sturm / Ein Sommernachtstraum“, „Vögel“, „Passionnément – Verrückt nach Liebe“, „Drei Schwestern“, „Madama Butterfly“, „Rusalka“, „Mata Hari“, „Die Physiker“, „Peter und der Wolf“, „Der Fall D‘ ARC“ und „Seide – Band – Bandoneon“. Der in Farbe und im DIN A4-Format gestaltete Kalender wird außerdem auf dem Krefelder Weihnachtsmarkt zwischen dem 23. und 25. November sowie zwischen dem 11. und 17. Dezember am Stand der Krefelder Künstlerin Violetta Zerni angeboten. Hier kann man sich sein persönliches Exemplar am Samstag, 25. November zwischen 12 und 15 Uhr und am Donnerstag, 14. Dezember zwischen 17 und 19 Uhr sogar von Peter Schmitz signieren lassen.