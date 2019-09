Krefeld : Legendäres Auto zu sehen: Der Jaguar, den Heinz Mack liebte

Krefeld / Kranenburg Beim „British Day“ des Krefelder Autobauers Jochen Arden ist ein legendäres Auto zu sehen: ein weißer Jaguar-E -Roadster, ein Auto, an das unter anderem der Künstler Heinz Mack sein Herz verloren hat. Weltweit wurden davon nur 742 Exemplare gebaut.

Arden veranstaltet am Sonntag, 15. September, 11 bis 18 Uhr, zum vierten Mal auf der von ihm restaurierten Burg Zelem in Kranenburg an der deutsch-niederländischen Grenze seinen British Day, bei dem sich alles um britische Oldtimer dreht. Zu sehen sind mehr als 200 klassische Pkw und Motorräder aus mehreren Epochen des britischen Fahrzeugbaus. Neben Jaguar sind Rolls-Royce, Bentley, Lotus und Land Rover oder Motorräder der Marken Triumph und Norton vertreten. Die Kulisse ist würdig: Die Burg Zelem blickt auf eine mehr als 1000-jährige Geschichte zurück. Die Gäste auf dem Burgareal können bei selbst mitgebrachten Speisen picknicken oder sich vor Ort mit Kaffee und Kuchen sowie Grillspezialitäten versorgen.

Die Eleganz des schnellen Autos hat Mack auch künstlerisch inspiriert. In einem Kurzfilm, den Arden und Mack gedreht haben, sagt Mack: Dieses Auto sei das „perfekteste kinetische Objekt“ der Welt. Der Begriff vom kinetischen Objekt führt direkt in sein Kunstverständnis. 1957 gründeten Mack und Otto Piene in Düsseldorf die ZERO-Bewegung, der sich 1961 Günther Uecker anschloss. ZERO sollte ein Neuanfang in der Kunst sein – mit ästhetischen Ideen, in denen Licht und Bewegung eine zentrale Rolle spielten. Mack experimentierte dazu mit Licht und Bewegung. Neben seiner Malerei schuf er skulpturale Werke mit vibrierenden Lichtreliefs und bewegten Rotoren oder lichtreflektierende Kuben. Aus dieser Phase stammt der 1968 gedrehte Film „Tele-Mack“, der sich einer künstlerischen Expeditionsreise in die tunesische Wüste verdankt. Mack sei dort auch bei einer Fahrt in jenem legendären Jaguar zu sehen, berichtet Arden.