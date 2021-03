Kostenpflichtiger Inhalt: Diplomatenbesuch in Krefeld : Indischer Konsul auf Hockeyanlage des CHTC am Stadtwald zu Gast

Diplomatisch hoher Besuch beim CHTC: Der indische Konsul Anuj Gupta mit Hans Werner Sartory (l.) und Dirk Wellen (r.). Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Hockey ist in Indien ein überaus beliebter Volkssport. Zum Trainingsspiel Deutschland gegen Indien am Dienstag reiste Diplomat Anuj Gupta aus Frankfurt an.