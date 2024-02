Wolt startet in Krefeld Der in Krefeld neue Lieferdienst aus Finnland steht in der Kritik

Krefeld · Der Lieferdienst Wolt arbeitet zum Start in Krefeld mit rund 60 Restaurants zusammen. Die Dehoga bemängelt das Geschäftsmodell. Die Fressnapf-Gruppe startete schon in 2022 eine Zusammenarbeit in Berlin und Düsseldorf.

28.02.2024 , 06:30 Uhr

Kurierfahrer des Lieferdienstes Wolt sind seit wenigen Wochen auch in Krefeld unterwegs. Foto: Wolt