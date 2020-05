Kolumne KR wie Krefeld : Der Homo digitaliensis – aus dem Corona-Tagbuch

Auch das will gelernt sein: Lernen und arbeiten am Computer. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Krefeld Die Schule soll digitaler werden, mit mehr Laptop und weniger Sätzen wie: Kevin, leg das Handy weg! Kann das gutgehen? Der klassische Unterricht leistet viel mehr, als gemeinhin bewusst ist.

Zum Beispiel die Schule: Das flaue Gefühl vieler Abiturienten bei der Aussicht, ohne Begleitung ihrer Lehrer in die Prüfungen zu müssen, ist auch eine Art Liebeserklärung an das, was Lehrer leisten. Die Sorge, viele Schüler könnten nach Wochen ohne Unterricht richtungslos durch den Tag taumeln wie Motten um das Licht der Erkenntnis, ist ja berechtigt. Der Schulvormittag gibt dem Denken Richtung. Nicht jeder Schüler kommt damit klar, wenn plötzlich die Leitplanken des Lehrerhandelns fehlen – und damit Sätze wie: Kevin, leg das Handy weg! Unterhalb der Sacharbeit gibt es eine Schicht aus erzieherischem Handeln, die viel zu oft kaum gewürdigt wird: die Stiftung eines Raums mit vielen Regeln, die Sacharbeit überhaupt erst möglich machen. Unterricht ist eben die Kunst, einen Sack Flöhe zu hüten und mit ihnen „Faust“ zu lesen. Fällt der Sack weg, ist der Floh frei zu springen, wohin er will. Man darf vermuten: Zu oft landet er nicht am Schreibtisch der Vernunft.