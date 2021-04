Krefelder Prominenz : Martin Hyun kehrt aufs Krefelder Eis zurück

Krefeld Als erster Eishockeyspieler mit koreanischen Wurzeln ist Martin Hyun in der DEL angetreten. Jetzt besuchte er die Rheinlandhalle als Botschafter, der mit dem ehemaligen Fußballnationalspieler Gerald Asamoah gemeinsame Sache macht.

Krefeld fühlt sich Martin Hyun immer noch verbunden, auch wenn er schon lange in Berlin lebt. Und so war es eine Rückkehr auf heimisches Eis, als er jetzt in die Rheinlandhalle kam. Der ehemalige Eishockeyspieler ist gemeinsam mit dem ehemaligen Fußballnationalspieler Gerald Asamoah Botschafter für die Kampagne „IchDuWirNRW“.

Hyun (41) hat in der Rheinlandhalle die Kinder- und Jugendmannschaften des Krefelder EV durchlaufen und am 17. September 2004 gegen die Kölner Haie sein erstes DEL-Spiel bestritten - als erster Spieler mit koreanischen Wurzeln, der jemals ein DEL-Spiel machte. Er kam nun für Filmaufnahmen, um für das NRW-Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration an der Kampagne „IchDuWirNRW“ teilzunehmen. „Das Ministerium suchte nach sportlichen Vorbildern, die das Thema Integration repräsentieren.“ Mit Asamoah will er zeigen, dass NRW „ein buntes und vielfältiges Land ist, das sich durch die verschiedene Herkunft seiner Einwohner auszeichnet“. Mit dem Schalker Urgestein Asamoah wurde „auf Kohle“ in Gelsenkirchen gedreht, mit Hyun in der Rheinlandhalle und in der Yayla-Arena. Im Juni wird die Kampagne samt Film vorgestellt.