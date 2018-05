Krefeld: Der Flachsmarkt 2018 - Höhepunkte, Programm, Praktisches

Krefeld Der Aufbau hat begonnen, rund 500 Linner sind im Einsatz. Über Pfingsten soll es Sonne und angenehme Temperaturen geben.

Der Flachsmarkt ist einmal mehr ein Linner Projekt: Bis zu 500 Helfer sind in dieser Woche im Einsatz, um das Pfingst-Großereignis vorzubereiten, berichtet Alexander Raitz von Frentz, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Flachsmarkt. Es gibt Altbewährtes und neue Handwerker; das Angebot ist vielfältig und hat für jeden Geldbeutel etwas bereit. Auf dem Gelände sind Geldautomaten - wer also beim Einkauf richtig zuschlagen will, kann das tun. Der Wetterbericht sagt für das Pfingstwochenende Sonne und angenehme Temperaturen bis 23 Grad voraus. Wir geben einen Überblick über das Geschehen.