Archäologie in Krefeld : Der Krefelder Fantasy-Preis: Ein Objekt für Spekulationen

Archäologie in Krefeld

Krefeld Der Pentagondodekaeder ist Vorbild für den mit 10.000 Euro dotierten Preis. Werkzeug oder Orakel? Welche Funktion so ein „Pen“ in der Antike hatte, das lässt selbst Experten rätseln.

Aber was ist das überhaupt für ein Ding, das neben 10.000 Euro Preisgeld die beste Literatur des Fantasie-Genres krönen soll und dessen Bezeichnung einem nicht ohne Übung über die Lippen geht? Pentagondodekaeder. Genau weiß offenbar niemand, wozu das Objekt taugt, aber die Spekulationen unter den Archäologen treiben heftige Blüten. Ein Vermessungsgerät, sagen einige. Eine andere Theorie sagt, es sei ein Feldkochofen. Eher humorvoll ist der Einfall zu deuten, es könne sich um eine Art „Strickliesel“ für Fingerhandschuhe handeln.

Fest steht: Es ist ein zwölfseitiger Würfel mit runden Öffnungen in verschiedenen Größen. In den 1970er Jahren haben die Archäologen ihn aus dem Grab 3040 im römisch-fränkischen Gräberfeld Gelduba geborgen. Pentagondodekaeder bedeutet „Fünfeck-Zwölf-Flächner“. Es ist ein Körper, der von zwölf regelmäßigen Fünfecken gebildet wird. Der frühere Leiter des Museums Burg Linn, Christoph Reichmann, hat das Objekt, das aussieht wie ein Vorbild fürs Atomium, vor fünf Jahren in einer Ausstellung über die Spiele der alten Römer gezeigt.