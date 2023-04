Entomologischer Verein Die „Blumen des Heiligen Landes“

Diese kleinen Büchlein aus Olivenholz sind sehr ungewöhnliche Stücke, die irgendwo zwischen Frömmigkeitstradition, Reiselust, Geschichte des Heiligen Landes samt Jerusalem und Osmanischem Reich sowie Natursehnsucht angesiedelt sind. Einige dieser seltenen Exemplare gehören zur Sammlung des Entomologischen Vereins in Krefeld, denn es sind Herbarien, die also zum Themenkreis der Entomologen gehören. Es sind kleine Juwelen der Erinnerung an ein außergewöhnliches Kapitel, bei dem die Grenzen zwischen Pilgertum und modernem Tourismus fließend sind. Und sie erinnern an die „Amerikanische Kolonie“ in Jerusalem und an eine Zeit, in der das Heilige Land noch dem Osmanischen Reich angehört. „Wissenschaftlich-botanisch sind sie wertlos, aber sie sind schöne kulturhistorische Zeugnisse“, sagt Werner Stenmans vom Entomologischen Verein, der die Herbarien betreut.