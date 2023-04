Abhängigkeit von der Volksrepublik Der Einfluss Chinas auf Krefelds Wirtschaft

Das Verhältnis zu China ist zwiegespalten. Gerade besucht die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock zum ersten Mal die Volksrepublik und soll dort den Spagat hinbekommen, der deutschen Wirtschaft nicht zu schaden und gleichzeitig in Sachen Menschenrechte, Taiwan-Konflikt und Ukraine-Krieg Klartext zu sprechen. Deutschland ist in den vergangenen Jahrzehnten nicht nur zu einem der wichtigsten Handelspartner Chinas geworden, sondern wirtschaftlich auch in eine nicht übersehbare Abhängigkeit geraten. Das soll nach dem Willen der Bundesregierung anders werden.