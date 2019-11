Aus den Stadtteilen : „Katakombe“: Wiedersehen nach 50 Jahren

Nach 50 Jahren sahen sich die ehemaligen Besucher des Jugendclubs wieder. Heute sind sie alle rund um’s Rentenalter. Die Wiedersehensfreude war groß. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Im Kult-Treff der 60er und 70er Jahre haben sich zum runden Geburtstag ehemalige Besucher wieder getroffen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sven Schalljo

Wenn Volker Peine an das Jugendzentrum „Katakombe“ denkt, dann kommen viele glückliche Erinnerungen an seine Jugendzeit in den späten 60er und frühen 70er Jahren hoch. „Es gab damals an der Weberstraße Ecke Liebfrauenstraße ein altes ausgebombtes Gebäude. Ich glaube, es war einmal ein Hotel. Der Keller war noch intakt und als dann im Erdgeschoss ein Gemeindezentrum entstand, wurden auch die Kellerräume instandgesetzt und vom damaligen Jugendkaplan als Jugendzentrum ‚Katakombe’ eröffnet. Ich war seinerzeit von Anfang an dabei“, erzählt der heute 65-Jährige, der bis ins Jahr 1974 zu den regelmäßigen Besuchern zählte.

„Als ich dann studieren ging, wurde es natürlich weit weniger. Als ich nach dem Studium nach Krefeld zurückkam, folgte bald die Schließung“, sagt Peine, doch in den zehn Jahren des Bestehens habe das Zentrum die Leben der Jugendlichen stark beeinflusst. „Ich weiß aus dem Kopf von acht Ehen, deren Ehepartner sich in der Katakombe kennengelernt haben. Und alle sind auch noch heute zusammen. Wir haben, vermutlich auch aufgrund des kirchlichen Hintergrundes, eine andere Einstellung zum Thema Trennung“, vermutet der Vermessungsingenieur, der heute seinen Ruhestand genießt.

Der Eingang der legendären Jungendeinrichtung Katakombe an der Weberstraße. Foto: Volker Peine

Info Veranstalter planen weiteres Nachtreffen Bereits während des Treffens am Wochenende planten die Veranstalter ein weiteres Nachtreffen. Dieses soll nach aktuellen Planungen in etwa drei Jahren, wieder im Gemeindezentrum über dem ehemaligen Jugendclub, stattfinden. Wer teilnehmen möchte, und diesmal keine Einladung erhielt, kann sich unter volker.peine@outlook.de bei Veranstalter Volker Peine melden. Von vielen ehemaligen Stammbesuchern des Jugendclubs fehlt den Organisatoren schlicht der aktuelle Kontakt.

Doch nicht nur Beziehungen gingen aus dem Jugendzentrum hervor, auch viele Freundschaften entstanden. „Es gibt eine Gruppe von zehn bis zwölf Leuten, die immer noch eng befreundet sind. Wir haben damals das Silvester 1969 zusammen gefeiert und tun das bis heute. Es ist zu einer Tradition geworden“, berichtet er. Beim Treffen am Sonntag kamen dann aber nicht nur diese Freunde. „Es war besonders schön, Leute wieder zu sehen, die ich seit vielen Jahren nicht getroffen habe. Es sind Leute dabei, die heute nur noch sehr sporadischen Kontakt zu uns allen haben. Einige waren zuletzt vor 15 Jahren, als wir schon einmal ein Wiedersehen gefeiert haben, dabei. Bei anderen ist es noch länger her“, sagt Peine.

Natürlich wurde bei der Feier im Gemeindezentrum über dem ehemaligen Jugendcenter besonders in Erinnerungen geschwelgt. So zum Beispiel an viele Auftritte lokaler Bands in der Katakombe. „Damals spielten die Bands meist Rock. Einmal, als die damals wohl bekannteste Krefelder Band „Empty Bed“ auftrat, waren wohl über 350 Leute im Keller. Das wäre heute gar nicht mehr zulässig. Aber es war eine tolle Stimmung und ein wunderbares Erlebnis“, erzählt der Ur-Krefelder freudig.

Aber auch Filmabende habe es gegeben. Bei der Erinnerung muss Peine lachen. „Bei den damaligen Filmen wurden zunehmend auch schlüpfrige Szenen eingebaut und es war auch einmal eine nackte Brust zu sehen. Jedes Mal sprang ein Erwachsener auf und drehte am Objektiv, so dass das Bild unscharf wurde. Das war damals noch so“, erzählt Peine.