Partnerschaftskonferenz geplant : OB Frank Meyer startet Dienstreise nach Washington

Oberbürgermeister Frank Meyer. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Oberbürgermeister Frank Meyer reist am Montag, 17. Oktober, mit einer Delegation aus Krefeld nach Washington. Er nimmt dort fürie Stadt Krefeld an einer mehrtägigen Partnerschaftskonferenz teil, zu der auch Vertreter der Partnerstadt Charlotte in North Carolina eingeladen sind.

(RP) Das Treffen ist Teil der Initiative „Urban Diplomacy Exchange“, die vom Auswärtigen Amt gefördert und vom Deutschen Städtetag unterstützt wird. Ziel: Partnerschaften zwischen deutschen und US-amerikanischen Städten zu stärken und Perspektiven für die Zusammenarbeit zu entwickeln.

Insgesamt sind neun deutsche und neun amerikanische Kommunen sind bei der Konferenz in Washington dabei. Es geht in erster Linie um die Themen Nachhaltigkeit, kommunaler Klimaschutz und neue Mobilität. Am Abend des 19. Oktober steht zudem ein Empfang in der Deutschen Botschaft in Washington auf dem Programm.