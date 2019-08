Piet Mondrian : Der Bilderstreit: Stadt nach Punkten vorn

Krefeld Die Auseinandersetzung über Herkunft und Verbleib von acht kostbaren Bildern des weltberühmten Malers Piet Mondrian beschäftigt nicht nur Anwälte der Stadt Krefeld und der Gegenseite, sondern auch Jura-Studenten in Sachsen. Der Krefelder Professor Michael Schulte hat die Thematik zum Lehrstoff gemacht.

Der Krefelder Jura-Professor Michael Schulte hat eine so genannte Legal Opinion (rechtliche Stellungnahme) zu den Resultaten der im Auftrag der Stadt Krefeld erfolgten Provenienzrecherche erarbeitet. Das Expertenpapier des Krefelders liegt unserer Redaktion vor. Mit seinen zehn Kernaussagen macht der Prüfer für Zivilrecht und Zivilprozessrecht in Sachsen deutlich, wer gleichsam nach Punkten vorne liegt, und wo die juristischen Unabwägbarkeiten in einem Rechtsstreit zwischen Stadt und Erben zu finden sind. Dabei überwiegen die Chancen der Kommune und des Kaiser-Wilhelm-Museums eindeutig im Verhältnis zu den Risiken.

Unterschieden werden müsse zwischen Besitz und Eigentum. Das recht am Eigentum verjähre nicht, das am Besitz sehr wohl. So könnten sich die Bilder Mondrians zwar rechtmäßig im Besitz der Stadt Krefeld befinden, aber nicht in deren Eigentum. Diese Frage zu klären, wäre für die Kommune aus mehreren Gründen sinnvoll und wichtig. denn sie würde quasi mit ihren Bildern so lange nicht glücklich, wie diese Frage unbeantwortet bleibe. Die Strategie der US-Erben laufe offensichtlich darauf hinaus, den Bildern einen Makel in der Form anzuheften, dass sie in der Eigentumsfrage Zweifel säen. Damit sinke der Wert der Gemälde, sie ließen sich vom Museum kaum veräußern, und es bliebe eine Unsicherheit in Bezug auf die Entschädigung der wirklichen Eigentümer bei Schäden an den Bildern.