Wildbienen : Deutschlands größte Wildbienenkolonie

Peter Schroeder, Obstbauer vom Beerenhof in Traar, auf seiner Bienenwiese. „Die Bienen fliegen total auf die Pflanzen Borretsch und Phacelia“, sagt er. Hier versteckt sich eine kleine Biene in der violetten Borretsch. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Traar Wildbienen sind vom Aussterben bedroht. Auf dem Beerenhof in Traar gefällt es ihnen so gut, dass sie sich niedergelassen haben und rasend vermehren. Um die Art zu erhalten, sät der Obstbauer nun Bienenwiesen.

Umsiedelung Wer Interesse hat, kann die mit Bambus gefüllten Bienenhäuschen auf dem Beerenhof, Rather Straße 128, abholen und in den eigenen Garten umsiedeln. Am besten stellt man sie unter ein Vordach, nicht an der Nordseite. Im Februar schlüpfen die jungen Erdbienen.

Umsiedelung Wer Interesse hat, kann die mit Bambus gefüllten Bienenhäuschen auf dem Beerenhof, Rather Straße 128, abholen und in den eigenen Garten umsiedeln. Am besten stellt man sie unter ein Vordach, nicht an der Nordseite. Im Februar schlüpfen die jungen Erdbienen.

In Deutschland gibt es etwa 560 Arten von Wildbienen. Davon gelten 39 Arten als ausgestorben, 31 sind auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Tierarten. Laut Deutschem Bienenjournal zählen 40,9 Prozent der Wildbienen zu den bestandsgefährdeten Arten. Der Grund: Durch die industriell geprägte Landwirtschaft mangelt es an abwechslungsreichen Blütenpflanzen für die Larvenaufzucht, und auch Nistplätze schwinden. Dieser Trend beunruhigt auch Schroeder. „Die Händler und die EU diktieren uns Vorschriften, wie wir was anzubauen haben. Das ist ein totaler Widerspruch für die Landwirtschaft“, sagt er. Schroeder macht sich vor allem Sorgen um den „stillen Frühling“ – ohne Vogelgezwitscher und Bienenbrummen. „Es gibt jetzt schon kaum noch Schmetterlinge und Wildblumenwiesen. Vielleicht gibt es in zehn bis 20 Jahren auch keine Bienen und Singvögel mehr.“

„Wir wollten die Bienen schon längst umsiedeln, aber das hat nicht geklappt“, sagt Schröder. Die Wildbienen fühlen sich in dem Bambus so wohl, dass sie einfach nicht weg wollen. Also hat Schroeder Holzkästen ähnlich wie Vogelhäuschen gebaut, in denen er Bambusröllchen stapelt. Bald will er einen davon auf seine Blumenwiese setzen, damit die Bienen auf der Plantage ausschwärmen und die Blüten bestäuben.