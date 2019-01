Verkaufsoffener Sonntag : Jazz und Swing zum Sonntagseinkauf

Thomas Lücking (Kaufhof), Alexander Werner (Schinke Couture) und Lutz Gottschalk (Viva Optik) (v.l.) aus dem Vorstand der Werbegemeinschaft präsentieren das Plakat zum verkaufsoffenen Sonntag. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der erste Verkaufsoffene Sonntag 2019 lockt am kommenden Wochenende die Kunden in die Innenstadt. Viele Geschäfte bieten Sonderaktionen sowie Sektempfänge zum neuen Jahr. Alle Parkhäuser werden geöffnet sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sven Schalljo

Weihnachten ist vorüber und auch das Weihnachtsgeschäft im Einzelhandel nähert sich seinem Finale. Noch allerdings haben die Händler in Krefeld alle Hände voll zu tun. Gutscheine werden eingelöst, Geldgeschenke in Waren umgesetzt und Präsente eingetauscht. Je nach Branche stellt die Zeit nach dem Fest auch den Umsatzhöhepunkt dar. „Bei uns beispielsweise ist die Zeit vor Weihnachten traditionell eher umsatzschwach. Da stehen Geschenke oder Nahrungsmittel im Vordergrund. Alljährlich scheint der Hungertod ja den meisten Menschen eine reale Gefahr an Weihnachten“, sagt Lutz Gottschalk von Viva Optik mit einem verschmitzten Lächeln, um dann fortzufahren: „Bei uns ist daher nach Weihnachten die viel stärkere Zeit. Die aufgeschobenen Konsumausgaben wie für Brillen, werden meist dann getätigt.“

Aus diesem Grund ist für sein Geschäft der am Sonntag kommende verkaufsoffene Sonntag einer der wichtigsten Umsatztage des Jahres. Die Werbegemeinschaft Krefeld lädt nun zum dritten Mal am ersten Januar-Sonntag, diesmal dem 6. Januar, zum gemütlichen sonntäglichen einkaufen. Auch wenn auf den ersten Blick der Termin eben nach Weihnachten für viele Branchen wenig Sinn zu ergeben scheint, so zeigt die Erfahrung: Die Kunden nehmen den Tag sehr gut an. „In anderen Kommunen gibt es diesen Tag schon länger und er war stets sehr erfolgreich“, sagt Gottschalk. „Es ist der letzte Urlaubstag für Viele. Die Menschen waren die meiste Zeit zu Hause, haben im Kreise der Familie gefeiert und genießen dann den letzten freien Tag noch einmal beim ausgiebigen Shoppen“, fügt Kaufhof-Geschäftsführer Thomas Lücking hinzu.

Info Einkaufen zum Abschluss der Weihnachtsferien Am Sonntag findet das Weihnachtsgeschäft beim Verkaufsoffenen Sonntag seinen Abschluss. Von 13 bis 18 Uhr haben am letzten Tag der Schulferien Krefelds Läden geöffnet und laden zum gemütlichen Shoppingerlebnis. In einigen Geschäften gibt es Sektempfänge und vor Feinkost Franken ist Livemusik zu hören. Die nächsten verkaufsoffenen Sonntage in Krefeld werden am 5. Mai um den Pottbäckermarkt, 15. September (Krefeld Pur), 3. November (Lichterfest) und 15. Dezember (Adventsshoppen) stattfinden.

Dabei hoffen die Organisatoren, dass ihre Mitstreiter den Tag ebenfalls annehmen und gemeinsam für einen erfolgreichen Tag sorgen. Das Verhalten einiger Einzelhändler im November, als diese beim Event „Einkaufen bei Kerzenschein“ ihre Läden frühzeitig geschlossen oder gar nicht geöffnet hatten, hatte beim Vorstand der Werbegemeinschaft für viel Kopfschütteln gesorgt. Der Vorsitzende Christoph Borgmann hatte sich seinerzeit mit gewohnt klaren Worten positioniert. Seine Mitstreiter aus dem Vorstand sprachen dies nun erneut an. „Es ist in der heutigen Zeit großen Wettbewerbs aus dem Internet unerlässlich, solche Tage auch zu nutzen“, sagt Alexander Werner von Schinke Couture.



Mönchengladbach : Parkhaus 24 Stunden geöffnet

zurück

weiter

Entsprechend werden gerade die in der Werbegemeinschaft organisierten Geschäfte sich auch wieder ins Zeug legen. Sie designten eigens eigene Getränkedosen, die von allen Mitgliedsgeschäften am Sonntag an die Kunden ausgegeben werden. Der Inhalt: Sekt. In einigen Geschäften wie bei Borgmann Sport oder eben Schinke Couture wird es auch einen Sektempfang geben. Die Inhaber werden dabei persönlich ihre Kunden mit einem Glas Schaumwein begrüßen. Im Schwanenmarkt gibt es das Stofftier „Schwani“.

Ein Ärgernis beim Verkaufsoffenen Sonntag vor Weihnachten wurde auch beseitigt. Damals waren nicht alle Parkhäuser geöffnet. Dies ist nun anders. „Wir haben dafür gesorgt, dass diesmal ausreichend Parkraum zur Verfügung steht. Das war beim vorigen Termin nicht gut gelaufen“, sagt Lücking, der sich in diesem Zuge allerdings auch über die Stadt wunderte. „Durch eine neue Verkehrsführung und ein Abbiegeverbot ist für viele Kunden unser Parkhaus derzeit schwer erreichbar. Dafür werden sie über das Behnisch-Haus geführt“, wundert er sich.