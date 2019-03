Krefelder Kirchen : „Krefeld – anziehend und abstoßend zugleich“

Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Seit September ist Dennis Rokitta als Kaplan in der Innenstadtpfarrei Papst Johannes XXIII. tätig. Der 35-jährige gebürtige Mönchengladbacher kam aus Würselen nach Krefeld. Hier hat er viel vor und will vor allem die Jugendarbeit intensivieren.

Seit September hat die Pfarrei Papst Johannes XXIII., zu der neben der großen St. Dionysius-Kirche auch die Liebfrauenkirche und St. Josef, sowie die Gemeinde St. Norbertus, in der es mittlerweile keine Kirche mehr gibt, zählen, einen neuen Kaplan. Dennis Rokitta ist nun mit Pfarrer Schmitz als Priester verantwortlich für die Gläubigen im Bezirk. „Allerdings ist schon spürbar, dass gerade St. Dionysius die Innenstadtkirche ist und viele Gläubige auch aus den Vororten hierhin gehen. Das unterscheidet sich schon stark von meiner vorherigen Gemeinde“, sagt er.

Die war im beschaulichen Würselen, das durch SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz deutschlandweite Bekanntschaft erlangte. „Bis Schulz Kanzlerkandidat wurde, musste ich immer erklären, wo das ist. Heute kennt es jeder“, erzählt der Geistliche lachend. Dann aber wird er ernst. „Die Unterschiede zwischen Krefeld und Würselen sind schon frappierend. Hier bin ich auf eine breite Armut getroffen, auf die ich so nicht vorbereitet war. Überall sieht man Obdachlose auf der Straße. Und auch in die Kirche kommen Menschen und erzählen von großer finanzieller Not. Wir haben die Aktion „das tägliche Brot“, wo wir Essen an Bedürftige austeilen. Das hat mich in der Menge schon schockiert.“

Info Das ist Kaplan Dennis Rokitta 2011 entschied sich der heute 35 Jahre alte promovierte Chemiker zum Theologiestudium. Geboren und aufgewachsen in Mönchengladbach, arbeitete er nach Ende des Studiums zunächst in Würselen. Die Weihe zum Priester erhielt er im Mai 2018 und ist nun seit 1. September als Kaplan in der Pfarrei Papst Johannes XXIII. tätig.

Ob ihn das eher abstoße oder wegen der Hilfsmöglichkeiten anziehe? Rokitta überlegt lange. „Es trifft beides zu. Es macht oft hilflos, denn ich weiß, an der wirtschaftlichen Not kann ich nichts ändern, und Trost gibt weder Essen noch ein Dach. Aber es motiviert auch, diesen Menschen die Hand zu reichen. Ich setze mich manchmal zu Obdachlosen und rede mit ihnen“, sagt er. Doch tut er das auch gern? „Eine weitere Frage, die nicht leicht zu beantworten ist. Es ist belastend, denn ich kenne es so nicht. Zugleich ist es schön, weil ich meinem tief empfundenen Auftrag, zu helfen, gerecht werde“, erwidert er.

Der 35-Jährige ist ein Spätberufener. Zum Glauben kam er im Teenageralter. „Mit etwa 15 habe ich überlegt, in den Gottesdienst zu gehen. Irgendwann habe ich es getan, und es war ein Gefühl, wie nach Hause kommen. Es fühlte sich richtig an“, erzählt er.

Dennoch studierte er zunächst Chemie und arbeitete an der Universität Köln in der Pharmakologie, wo er auch promovierte. „Im Jahr 2011 entschied ich mich dann für Theologie und das Priesterseminar“, berichtet er. Die Entscheidung sei ihm leicht gefallen. Auch der Zölibat sei nicht abschreckend. „So kann ich mich viel besser auf die Menschen in der Gemeinde konzentrieren und habe nicht im Hinterkopf, dass daheim jemand auf mich wartet“, sieht er die viel diskutierte Einrichtung positiv.

Zu anderen Themen hat er eine sehr liberale Meinung und ist neuen Bewegungen gegenüber aufgeschlossen. Offizielle Aussagen möchte er zu ‚heißen Eisen’ aber nicht treffen. „Ich bin kein Sprecher der Kirche. Das soll besser der Bischof machen“, sagt er. Beim Thema Missbrauch hat er aber eine ganz klare Meinung: „Täter einfach zu versetzen ist der falsche Weg. Ich bin aber auch nicht für eine einfache Entlassung, denn dann verliert man jeden Zugriff. Ich bin dafür, alle, die nicht rechtskräftig verurteilt sind, zum Beispiel in ein Kloster zu versetzen. Dort bekommen sie Kost und Logie, ihr Gehalt könnte an die Opfer gehen und sie kämen nicht mehr mit Kindern in Kontakt“, schlägt er vor.

Überhaupt sind ihm Kinder ein großes Anliegen. Die Jugendarbeit in seiner Pfarrei will er neu aufstellen. „Ich konzentriere mich auf die Vorbereitung der Erstkommunion, Schulgottesdienste und verschiedene Jugendprojekte, die in der Entwicklung sind. Das macht großen Spaß. Kinder geben ein sehr ehrliches Feedback“, sagt er. Ihnen will er einen unverkrampften Umgang mit Religion vermitteln. „Religion und Naturwissenschaft schließen sich nicht aus. Die Naturwissenschaft fragt ‚wie?’, die Theologie ‚wieso?’. So lange jeder bei seinem Feld bleibt, klappt es wunderbar.“