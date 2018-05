Krefeld: Denkmalstiftung überreicht Bronzeplakette für Husarenkaserne

Krefeld Die Denkmalschutzstiftung hatte vor zwei Jahren die Restaurierung und Instandsetzung des Offizierskasinos mit 100.000 Euro unterstützt.

Elisabeth Janssen, Ortskuratorin Meerbusch der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD), hat gestern gemeinsam mit Wolfgang Mattern von Westlotto an den Eigentümer der Husarenkaserne in Krefeld, Wolfgang Hoever, eine Bronzetafel mit dem Hinweis "Gefördert durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz mit Hilfe der Glücksspirale" überreicht. Die Denkmalschutzstiftung hatte vor zwei Jahren die Restaurierung und Instandsetzung des historischen Parketts sowie die Aufarbeitung der historischen Türen und die Dachdeckung beim Offizierskasino der Krefelder Husarenkaserne mit 100.000 Euro unterstützt. Die Husarenkaserne ist somit eines von mehr als 440 Projekten, die die private DSD dank Spenden und Mittel von Westlotto aus der Lotterie Glücksspirale allein in Nordrhein-Westfalen förderte.