Uerdingen : Denkmal Casino: Abrissarbeiten beginnen in der nächsten Woche

Das Casino in Uerdingen steht in der Denkmalliste. Gleichwohl erfolgt jetzt der Abriss, weil sich die Immobilie nicht mehr wirtschaftlich nutzen lasse, so das Oberverwaltungsgericht. Foto: Bastian Königs/Königs, Bastian (bkö)

Krefeld Die Dokumentation über das Casino ist fertig. Die zukünftige Nutzung des Grundstücks am Uerdinger Rheinufer ist laut Covestro noch unklar.

Die Arbeiten zum Abriss des denkmalgeschützten Casinos am Uerdinger Rheinufer beginnen Anfang der kommenden Woche. Das teilte der Eigentümer Covestro AG am Mittwoch mit. Rund ein Jahr, nachdem die Stadt Krefeld die Genehmigung zum so genannten Rückbau erteilt hatte, wird das architektonische und zeitgeschichtliche Juwel dem Erdboden gleichgemacht. Bis es so weit war, musste die Gesellschaft die Gerichte bemühen. Am Ende der Verfahren war klar, dass sich die Immobilie nicht mehr wirtschaftlich betreiben lässt.