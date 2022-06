Helfer brauchen Hilfe : Den „Krefelder Engel“ fehlen Lebensmittel-Spenden

Krefeld Schon mehrmals konnte die Ausgabe für Bedürftige an der Hardenbergstraße nicht öffnen. Dabei ist die Not groß. Die Zahl der Kunden ist auf 300 angestiegen.

„Es tut einem im Herzen weh, wenn man sieht, wie groß die Not ist, man aber nichts mehr hat, was man abgeben könnte“, sagt Vorstandsmitglied Sabrina Karuschka. So musste die Ausgabestelle an der Hardenbergstraße 93 bereits an einigen Tagen geschlossen bleiben, weil es einfach nichts mehr zu verteilen gab. „Ich schreibe täglich Firmen an und bitte um Lebensmittel-Spenden, nicht nur in Krefeld, sondern inzwischen auch im Umkreis. Aber zu 99 Prozent erhalte ich Absagen. Es gibt einfach zu viele Vereine wie unseren, die alle momentan einen erhöhten Bedarf haben“, erklärt die Organisatorin, die sich auch an Firmen wendet, um haltbare Lebensmittel zu erhalten.