Demografieplaner für Krefeld fast unverzichtbar Krefeld ist alt, bunt und schrumpft – mit Folgen

Vor allem junge Menschen zieht es in die Großstädte. Metropolen erleben seit Jahren einen Boom. Die Einwohnerzahlen steigen, die Mietkosten und Preise für Eigenheime ebenso. Viele können sich ein Leben in Städten wie München, Hamburg, Frankfurt oder Düsseldorf nicht mehr leisten – ziehen in die so genannten Speckgürtel. Die Corona-Pandemie hat diesen Trend noch verstärkt.