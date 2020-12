Wirtschaft in Krefeld : Dem Dienstleistungssektor in Krefeld fehlt der Schwung

Das produzierende Gewerbe – wie hier im Chempark Uerdingen – hat sich in Krefeld als Job-Motor erwiesen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Beschäftigtenzahl stieg in der Stadt Krefeld von 92.000 auf 92.500 erwerbstätige und damit um 0,5 Prozent. In Nordrhein-Westfalen war es im selben Zeitraum ein Plus von 1,3 Prozent.

Das produzierende Gewerbe hat sich in Krefeld in den vergangenen Jahren als Job-Motor präsentiert. Mit einem Anstieg der Zahl der Erwerbstätigen um vier Prozent von 29.800 auf 31.000 liegt die Entwicklung deutlich über den Landestrend mit einem Plus von 1,6 Prozent. Insgesamt stieg die Zahl der Beschäftigten in Krefeld von 122.400 auf 124.100. Das teilte das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (IT.NRW) in seiner aktuellen Auswertung für die Jahre 2017 und 2018 mit.

Einzig auf dem Sektor Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei ist in Krefeld ein Rückgang um 0,7 Prozent zu verzeichnen. Alle anderen Branchen verzeichnen zum Teil merkbare Zuwächse. Besonders das produzierende Gewerbe ohne die Baubranche sticht mit plus 4,7 Prozent hervor. Das Baugewerbe speziell stagniert in der Seidenstadt mit plus 0,4 Prozent.

Info Im Jahr 2018 investierten 2 824 nordrhein-westfälische Industriebetriebe des Produzierenden Gewerbes (ohne Baugewerbe) 1,96 Milliarden Euro in den Umweltschutz. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, waren das 34,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor (2017: 1,46 Milliarden Euro). Die Investitionen für den Umweltschutz hatten 2018 einen Anteil von 12,5 Prozent an den Gesamtinvestitionen der Betriebe (15,7 Milliarden Euro). Wie die Grafik zeigt, entfiel im Jahr 2018 der Großteil der Investitionen auf Maßnahmen für die Abwasserwirtschaft (41,6 Prozent), die Abfallwirtschaft (31,1 Prozent), den Klimaschutz (15,4 Prozent), und die Luftreinhaltung (7,6 Prozent). Die sonstigen Aufwendungen wurden für den Schutz und Sanierung von Boden, Grund und Oberflächenwasser (2,6 Prozent), Arten- und Landschaftsschutz (0,4 Prozent) sowie für den Lärm- und Erschütterungsschutz (1,1 Prozent) getätigt. Den höchsten Zuwachs gab es in Bereich der Abfallwirtschaft: Hier war die Investitionssumme mit 613 Millionen Euro mehr als dreimal so hoch wie im Jahr 2017. Zu den Investitionen für den Umweltschutz zählen jene Aufwendungen, die eine Verringerung oder Vermeidung von schädlichen Emissionen in die Umwelt bewirken oder dazu beitragen, den Einsatz von Ressourcen zu reduzieren. (IT.NRW)

Hinter der prozentualen Steigerung bei der Zahl der Mitarbeiter und damit hinter den Erwartungen bleibt der Dienstleistungssektor zurück. Die Beschäftigtenzahl stieg von 92.000 auf 92.500 und damit um 0,5 Prozent. Für Nordrhein-Westfalen heißt die Vergleichszahl 1,3 Prozent. Motor der Branche war der Handel, Verkehr, Gastgewerbe sowie Information und Kommunikation. Etwa konstant präsentierte sich die Finanz- und Versicherungsbranche sowie die Wohnungswirtschaft mit 32.500 statt 32.100 Erwerbstätigen. Der öffentliche Dienst, Erziehung und Gesundheit verzeichnen nahezu keine Änderungen: Statt 38.400 waren es 38.500 Beschäftigte.