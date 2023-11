Nächste Premiere im Theater Krefeld “Ich glaube an die Liebe“ - die israelische Regisseurin Dedi Baron inszeniert Shakespeare

Der melancholische Edelmann Jacques spricht in seinem Monolog den zentralen Satz: All the World’s a stage, and all the men and women are merely players - die ganze Welt ist eine Bühne, und die Männer und Frauen sind nur Spieler. Der Satz weist Shakespeares Stück „Wie es euch gefällt“ als leichtfüßige Komödie um Irrungen und Verstrickungen, Täuschungen und Verstellungen, Suchen und Finden von Liebe und Identität aus. So will Dedi Baron es auf die Bühne bringen. Premiere ist am Sonntag, 12. November, 18 Uhr im Theater.