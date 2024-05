Angst und Sorge wegen Überfremdung Der Muezzinruf in Krefeld – wirklich ein Zeichen des Friedens?

Der Muezzinruf in Krefeld – ein Zeichen des Friedens? Diese These in unserem Kommentar zur dauerhaften Erlaubnis des Muezzinrufs in Krefeld hat eine Debatte unter unseren Lesern ausgelöst. Die Positionen reichen von Zustimmung mit Blick auf die grundgesetzlich garantierte Religionsfreiheit bis zur Ablehnung aus verschiedenen Gründen: Sorge vor einer schleichenden Dominanz von Muslimen, Sorge vor einer Ungleichbehandlung von Kirchen und Moscheen – mit dem Hinweis, dass zum Muezzinruf ein Glaubensbekenntnis gehört, das christliche Glockenläuten aber nur ein Zeichen ohne ausdrückliches Bekenntnis sei. Immer wieder gab es auch den Hinweis auf islamistische Umtriebe in Deutschland und die Furcht, dass sie gestärkt werden, wenn Moscheegemeinden die Gläubigen per Muezzinruf zum Gebet rufen. Wir versuchen, die Argumente zu würdigen und einzuordnen.