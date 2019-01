Krefelder Hauptbahnhof: DB-Reisezentrum: SWK prüfen Alternative

Krefeld Die Deutsche Bahn (DB) sucht eine Lösung, wie es nach der beabsichtigten Schließung des DB-Reisezentrums im Hauptbahnhof weitergehen soll. Dazu hat sie Gespräche mit den Stadtwerken Krefeld angestoßen. Darüber informierte der DB-Konzernbevollmächtigte für Nordrhein-Westfalen in einem Schreiben an den früheren Krefelder CDU-Fraktionsgeschäftsführer Peter Koenen.

Die Ankündigung der Deutschen Bahn (DB), ihr Reisezentrum im Hauptbahnhof im Dezember dieses Jahres zu schließen, sorgte für Empörung bei den Reisenden und den Krefelder Politikern über alle Parteigrenzen hinweg (wir berichteten). Über die Gründe der Entscheidung, aber auch über Vorschläge und Anstrengungen der Bahn, eine zufriedenstellende Lösung für die Zukunft zu finden, informiert der DB-Konzernbevollmächtigte für Nordrhein-Westfalen in einem Schreiben an den früheren Krefelder CDU-Fraktionsgeschäftsführer Peter Koenen. Der hatte seinen Parteikollegen und ehemaligen Kanzleramtsminister von Angela Merkel, Ronald Pofalla, in dessen Eigenschaft als aktueller DB-Vorstand mit der Bitte um Auskunft angeschrieben. Der hatte dies an Werner J. Lübberink delegiert.

Die Transdev GmbH in Deutschland übernimmt den Verkauf der Tickets im Verkehrsverbund Rhein Ruhr (VRR). Die Gesellschaft ist nach eigenen Angaben größter privater Mobilitätsanbieter in Deutschland und bringt jährlich 220 Millionen Fahrgäste an ihr Ziel. Rund 5.000 Mitarbeiter engagieren sich täglich für besondere Kundennähe. Nachhaltigkeit und Sicherheit stehen bei allen Mobilitätslösungen von Transdev im Fokus. Der Mobilitätsanbieter mit Hauptsitz in der französischen Haupstadt Paris ist auf allen Kontinenten (in 20 Ländern) aktiv und verfügt über langjährige Erfahrungen im öffentlichen Personenverkehr. Weltweit befördert Transdev mit seinen 82.000 Mitarbeitern täglich elf Millionen Passagiere.

Lübberink kündigte an, gleich zu Beginn des Jahres Gespräche mit potenziellen Partnern führen zu wollen, um die Präsenz der Bahn in Krefeld in Form von Agenturen zu erweitern. „Wir können uns hierbei auch eine Kooperation zum Beispiel mit örtlichen Stadtwerken vorstellen“, schreibt der DB-Konzernbevollmächtigte für NRW. Die Stadtwerke Krefeld sind nicht abgeneigt. „Wir reden mit der Bahn und müssen sehen, ob wir zusammenkommen“, sagte SWK-Konzernsprecherin Dorothee Winkmann am Mittwoch auf Anfrage unserer Redaktion. Für das städtische Unternehmen stehen 2019 zahlreiche Änderungen an. Die SWK schließen ihre Angebote im Hansazentrum und an der Hochstraße und eröffnen im Sommer ein neues Service-Center in der derzeit von der Wohnstätte AG im Bau befindlichen Ostwall-Passage.