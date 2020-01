Einkommen und Berufssparten : Davon lebt der Krefelder – eine Übersicht

Die Zahl der industriellen Arbeitsplätze in der Stadt Krefeld ist überschaubar. Dort wird in der Regel nach Tarif und überdurchschnittlich bezahlt. Das Foto zeigt die Gießerei von Siempelkamp. Foto: Hochschule

Krefeld Das Wohnen und Leben in Krefeld ist ein Dasein zwischen Extremen. In der Seidenstadt leben 61 Einkommensmillionäre, aber auch 28.583 Hartz-IV-Bezieher. Es gibt Stadtteile mit überdurchschnittlicher Kaufkraft und Quartiere wie die Innenstadt, in dem jeder Dritte überschuldet ist.

Alle Krefelder verfügen zusammen über ein jährliches Einkommen in Höhe von 4.897.000.000 Euro. Das macht für jeden Einzelnen 21.594 Euro im Jahr für laufende Kosten, Konsum und zum Sparen. Steuern und Sozialabgaben sind von dem Betrag bereits abgezogen. Das sind im Mittel noch einmal 4559 Euro pro Einwohner zusätzlich. Von 396 Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen rangiert die Seidenstadt damit auf Platz 298 im unteren Drittel. Der Durchschnitts-Nordrhein-Westfale kann 22.263 Euro jährlich ausgeben – 669 Euro mehr. Die Sorgen und Nöte, auf den Cent achten zu müssen, haben zumindest 61 Krefelder Haushalte nicht. Sie zählen zu den landesweit 4886 Einkommensmillionären.

Wovon lebt der Krefelder? In der Seidenstadt gibt es knapp 95.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, die mit ihrem Einkommen für den eigenen Unterhalt und den ihrer Familien sorgen oder beitragen. Der Anteil derer, die keiner Vollzeitbeschäftigung nachgehen und entsprechend weniger verdienen, ist in Krefeld groß.

Info In Krefeld lebten wohlhabende Bürger Mit dem Preußischen Seidenmonopol für Krefeld im 18. Jahrhundert entwickelte sich die Stadt zu einer der reichsten ihrer Zeit. Mit dem Niedergang der Textilindustrie änderte sich das. Heute hat die Kommune mit vielen Altlasten des Strukturwandels zu kämpfen. Die Schere zwischen Arm und Reich klafft deutlich auseinander. Im Mittel verdient der Krefelder unterdurchschnittlich.

In den zurückliegenden Jahren ist im Stadtgebiet die Zahl der Arbeitsplätze in der Logistik-Branche deutlich gestiegen. Mit Bauhaus, DSV, VGG, Amazon, Netto, DHL und einigen mehr haben große Konzerne ihren Standort Krefeld ausgebaut. Vielerorts werden angelernte Kräfte zu geringen Tarifen beschäftigt. Hohe Löhne zahlt die boomende Baubranche. Maurer und Zimmerleute verdienen deutlich über Durchschnitt. 3571 Personen beschäftigten die Krefelder Baufirmen. Stark vertreten sind in der Stadt der Handel mit 14.920 Beschäftigten und das Gesundheits- und Sozialwesen mit 14.737 Angestellten. Beide Branchen sind stark frauenlastig und nicht bekannt dafür, üppige Gehälter zu zahlen. Allen Ankündigungen diverser Minister und Ministerinnen zum Trotz, dürfte sich im Pflegebereich in naher Zukunft daran nur wenig ändern.

Anders sieht das in verschiedenen Industriezweigen aus. Global Player wie Covestro, Lanxess, Evonik und einige mehr beschäftigen bei der Herstellung chemischer Erzeugnisse vorwiegend Fachkräfte. 6666 Männer und Frauen sind in der Statistik hinterlegt. Im Maschinenbau sind es 2491 Arbeitsplätze, die zumeist nach IG-Metall-Tarif entlohnt werden. Firmen wie Siempelkamp, Saurer, Andritz Küsters und andere sind international unterwegs, um ihre Produkte an den Kunden zu bringen.

Im Dienstleistungsbereich sind die gut dotierten Jobs in der Versicherungs- und Finanzbranche zu finden. 2080 Personen finden bei den Geldinstituten und deren Partnern ihr Einkommen. 7945 Männer und Frauen leisten ihre Arbeit mit anderen wirtschaftlichen Dienstleistungen.

Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisse in Krefeld sagt nur bedingt etwas darüber aus, wovon die Krefelder leben. Stichwort Berufspendler. Nicht alle in der Seidenstadt arbeitenden Personen leben auch im Stadtgebiet. 50.000 Menschen pendeln regelmäßig nach Krefeld hinein, 40.000 fahren täglich in eine andere Stadt, um zu arbeiten.

Doch nicht alle Krefelder gehen einer geregelten Beschäftigung nach. Die Gründe sind durchaus vielfältig. Diejenigen, die arbeitslos geworden sind, und Arbeitslosengeld aus der Arbeitslosenversicherung beziehen, sind eher wenige. Monatlich sind es im Mittel 2799 Personen, die 2,6 Millionen Euro bekommen. Das macht aufs Jahr hochgerechnet einen Betrag in Höhe von 31.592.568 Euro. Hinzu kommen die Zahlungen der Agentur für Arbeit in die Renten, Pflege- und Krankenversicherung jedes einzelnen Leistungsbeziehers. Was die Arbeitslosenquote für die Stadt Krefeld angeht, liegt sie mit durchgängig mehr als zehn Prozent weit über dem Bundesdurchschnitt. Vor allem die hohe Zahl an – in der Regel niedrig- bis unqualifizierten – Langzeitarbeitslosen belastet das Gemeinwesen.

Die Lasten für Hartz IV und andere Sozialleistungen drücken auf den städtischen Haushalt. Zuletzt waren es für durchschnittlich 28.583 Personen 12,9 Millionen Euro im Monat. Fürs gesamte Jahr kommt eine Summe in Höhe von 154.291.164 Euro zusammen. Auch in diesem Betrag sind keine Beiträge für die Sozialversicherungen enthalten.